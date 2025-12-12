Vingt ans après la loi pour l’égalité des chances, la CGT du Rhône dénonce la dégradation des conditions de travail des AESH : surcharge, réaffectations, contrats précaires. Le syndicat appelle à manifester le 16 décembre devant le rectorat de Lyon pour exiger des améliorations concrètes.

"Le constat est alarmant". Dans un contexte où la loi pour l'égalité des chances a fêté ses 20 ans en février 2025, la CGT du Rhône interpelle l'éducation nationale sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Le syndicat dénonce notamment les politiques mises en œuvre et les conditions sur le terrain qui "masquées par de l’auto-satisfaction et de l’ auto-congratulation, nuisent à toutes et tous" pour reprendre les mots du communiqué diffusé par la CGT ce jeudi 11 décembre. Par conséquent, un appel à manifester a été lancé. Il se tiendra le mardi 16 décembre à 14 h devant le rectorat de Lyon.

Trop d'élèves, une situation dégradée, une confiance élèves/AESH mise à mal...

De nombreuses choses sont reprochées à l'éducation nationale. Il y a déjà le fait que l'on en "demande toujours plus aux AESH, au détriment de leur santé au travail". Concrètement, cela représente plus d'élèves à s'occuper, plus d'établissement et des réafectations régulières. Celles-ci entrainent selon le syndicat la mise à mal du "lien de confiance élèves / AESH", en relevant leur besoin dans "la cohérence de leurs accompagnements et le respect des besoins réels et spécifiques des élèves." Une situation qui entraine inévitablement des arrêts maladies puis des démissions évoque la CGT.

De plus, la CGT condamne des contrats de moins en moins avantageux qui impliquent une "dégradation de leurs conditions d’exercice et étendent encore leur secteur géographique d’intervention". Une situation qui amène à un dilemme : "c'est ça ou la porte", clame le syndicat dans ce communiqué. A noter que ce n'est pas la première fois que la CGT appelle à manifester cette année. Des situations identiques ont eu lieu à Vénissieux ou dans le 8ème arrondissement.

Les revendications de la CGT pour les AESH : - Une augmentation de salaire.

- Le respect par l’employeur de son obligation de veiller à la santé mentale et physique des AESH.

- La création d’un corps de métier de catégorie B.

- Un salaire à temps plein dès 24h00 d’accompagnement.

- L’abandon des PIAL (pôle inclusif d'accompagnement localisé) et l’arrêt de la mise en place des PAS (pôles d’appui à la scolarité).

- L’arrêt de la mutualisation des accompagnements et pas plus de 2 élèves accompagnés.