Bruno Bernard propose de créer un "pacte de soutien à la vie associative, culturelle et sportive", notamment en mettant en place des conventions de financement pluriannuelles sur trois ans.

Le président sortant de la Métropole de Lyon a présenté ce mercredi son plan pour la culture et l'éducation sur le territoire dans le cadre de la campagne des élections métropolitaines des 15 et 22 mars. Bruno Bernard propose notamment la création d'un "pacte de soutien à la vie associative, culturelle et sportive". Rappelant avoir augmenté le budget de la culture de 8 % lors de son mandat, l'écologiste propose ainsi de sécuriser les financements des structures subventionnées par la Métropole de Lyon avec des conventions pluriannuelles sur trois ans.

Un fonds de solidarité entre acteurs des musiques actuelles

"Dans un contexte national marqué par des attaques contre les libertés associatives, la liberté d'expression et la liberté de création, nous faisons un choix clair : les défendre et les protéger", affirme Bruno Bernard. L'écologiste veut fonder son pacte sur "la reconnaissance de l'autonomie des acteurs" et "l'affirmation explicite des libertés associatives et de programmation". Des principes qui résonnent avec les polémiques qu'a connu l'agglomération ces dernières années autour de la politique culturelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez avait notamment coupé les subventions du TNP de Lyon après que son directeur a dénoncé sa méthode d'attribution des subventions. Bruno Bernard propose par ailleurs créer un "kiosque culturel métropolitain", sorte de "service public de l'accès à la culture", explique le vice-président sortant à la culture, Cédric Van Styvendael. L'objectif est de centraliser un agenda culturel métropolitain, une billetterie de dernière minute à tarifs réduits sur les invendus, et une porte d'accès vers d'autres dispositifs culturels notamment à travers la création d'un bibliothèque numérique.

Des cités des arts du cirque et de la médiation scientifique

La gauche propose également d'expérimenter la création d'un fonds de solidarité pour les musiques actuelles, "fondé sur un mécanisme volontaire entre acteurs du secteurs", pour faire face "aux concentration des recettes sur quelques évènements à grandes jauges" indique Kheira Boukralfa, tête de liste sur la circonscription métropolitaine Lyon centre. Le fonds serait alimenté "par un prélèvement porté par les structures qui choisiront de s'engager dans la démarche".

L'objectif est de soutenir les artistes émergents et de préserver un maillages de salles, de festivals et de scènes de proximité. En cas de réélection, l'écologiste Bruno Bernard prévoit par ailleurs l'ouverture d'une Cité internationale des arts du cirque à Vénissieux, ainsi que d'une Cité de la médiation scientifique dans l'ancienne chaufferie de la Doua. Enfin le projet des Grandes Locos à la Mulatière poursuivra son chemin avec l'ouverture pérenne de la halle 9 prévue pour 2027.

