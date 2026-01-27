Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Selon un nouveau sondage publié par nos confrères de LyonMag, Véronique Sarselli est toujours en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection métropolitaine de mars prochain avec 38% des voix.

Les sondages se suivent et la dynamique est toujours à l'avantage du camp Sarselli. Selon un nouveau sondage dévoilé ce mardi 27 janvier par nos confrères de LyonMag, la liste Grand Cœur Lyonnais, menée par Véronique Sarselli, possède toujours une bonne avance sur les écologistes. La maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon récolterait 38% des voix au premier tour de l'élection métropolitaine, contre 25% pour Bruno Bernard, président écologiste sortant.

13 points entre les deux candidats et un écart qui est identique au dernier sondage publié en décembre pour la Métropole de Lyon. Mais une différence qui semble moins difficile à combler qu'à la Ville de Lyon où Grégory Doucet aura (très) fort à faire s'il veut inverser la tendance face à Jean-Michel Aulas.

Bernard creuse l'écart sur Joncour

Seul motif de satisfaction pour Bruno Bernard, réellement entré en campagne depuis la fin d'année 2025, l'écart désormais de 6 points entre lui et Tiffany Joncour, candidate RN/UDR. La députée d'extrême droite était créditée de 22% en décembre et chute à 19% quand dans le même temps le président sortant passe de 22 à 25%.

Suivent ensuite Idir Boumertit avec 11%, testé pour la dernière fois dans un sondage réalisé entre le 12 et le 19 janvier auprès d'un échantillon de 1273 personnes représentatif de la métropole de Lyon, puisque ce weekend, les Insoumis ont annoncé que c'est Florestan Groult qui les représenterait lors de l'élection de mars prochain. L'actuel vice-président de la métropole chargé du sport tentera de stopper la dynamique négative pour LFI, passée de 15% d'intentions de vote en novembre à 11% deux mois avant le scrutin.

Enfin, et toujours selon ce sondage, Nathalie Perrin-Gilbert récolterait 6% et Olivier Minoux (FO), 1% des votes.

À moins de deux mois du scrutin métropolitain, cette photographie de l’opinion confirme une campagne encore largement dominée par Véronique Sarselli, mais laisse entrevoir une bataille plus ouverte qu’à l’Hôtel de Ville de Lyon.

