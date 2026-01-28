Théâtre des Marronniers : In bed with John and Yoko

Au théâtre des Marronniers, Benjamin Kerautret et Caroline Guisset reprennent leur spectacle consacré à la fameuse semaine que passèrent au lit John Lennon et Yoko Ono, Yoko & John, chambre 1742, dans un hôtel de Montréal en 1969. Jouissif !

Benjamin Kerautret et Caroline Guisset ont eu l’excellente idée de concevoir un spectacle, Yoko & John, chambre 1742,inspiré du fameux Bed-in for peace qui eut lieu à Montréal en 1969.

Pendant toute une semaine John Lennon, encore membre des Beatles à cette époque, et sa compagne, l’artiste Yoko Ono, occupèrent la chambre 1742 de l’hôtel Reine Elizabeth, passant l’essentiel de leur temps dans le lit géant de la suite. Ils écrivirent et interprétèrent des chansons, dont Come Together et le fameux tube interplanétaire Give Peace a Chance.

Ils reçurent de nombreuses visites de journalistes, activistes, militants, artistes et étudiants pacifistes protestant contre la guerre du Vietnam. L’ambiance était naïve, joyeuse, provocatrice, défoncée, délirante et créative.

C’est cette atmosphère que ressuscite fidèlement Yoko et John, chambre 1742, une pièce inspirée par le film que Nick Knowland consacra à cet événement. Le spectacle est participatif : le public placé tout autour d’un grand lit, dans lequel batifolent John Lennon (interprété par l’excellent Vincent Arnaud) et Yoko Ono (Charlotte Michelin très convaincante), est invité à chanter, dessiner, jeter des fleurs et jouer de différents instruments.

Toute une époque resurgit, où le militantisme était alors joyeux. Où l’engagement n’était pas synonyme d’intolérance et de fermeture d’esprit. “La publicité sert à vendre toutes sortes de choses.Pourquoi pas la paix ? C’est le plus beau des produits”, affirmait John Lennon à propos de cette semaine “horizontale”.

C’est suite à l’annulation du spectacle London Fog, que Damien Gouy, le nouveau patron des Marronniers, a (re)programmé en remplacement, Yoko et John, chambre 1742, pièce dans laquelle il joue. Profitez de cette occasion inattendue !

Yoko et John, chambre 1742–Du 29 janvier au 7 février au théâtre des Marronniers