Culture
Yoko et John, chambre 1742

Théâtre des Marronniers : In bed with John and Yoko

  • par Caïn Marchenoir

    • Au théâtre des Marronniers, Benjamin Kerautret et Caroline Guisset reprennent leur spectacle consacré à la fameuse semaine que passèrent au lit John Lennon et Yoko Ono, Yoko & John, chambre 1742, dans un hôtel de Montréal en 1969. Jouissif !

    Benjamin Kerautret et Caroline Guisset ont eu l’excellente idée de concevoir un spectacle, Yoko & John, chambre 1742,inspiré du fameux Bed-in for peace qui eut lieu à Montréal en 1969.

    Pendant toute une semaine John Lennon, encore membre des Beatles à cette époque, et sa compagne, l’artiste Yoko Ono, occupèrent la chambre 1742 de l’hôtel Reine Elizabeth, passant l’essentiel de leur temps dans le lit géant de la suite. Ils écrivirent et interprétèrent des chansons, dont Come Together et le fameux tube interplanétaire Give Peace a Chance.

    Ils reçurent de nombreuses visites de journalistes, activistes, militants, artistes et étudiants pacifistes protestant contre la guerre du Vietnam. L’ambiance était naïve, joyeuse, provocatrice, défoncée, délirante et créative.

    C’est cette atmosphère que ressuscite fidèlement Yoko et John, chambre 1742, une pièce inspirée par le film que Nick Knowland consacra à cet événement. Le spectacle est participatif : le public placé tout autour d’un grand lit, dans lequel batifolent John Lennon (interprété par l’excellent Vincent Arnaud) et Yoko Ono (Charlotte Michelin très convaincante), est invité à chanter, dessiner, jeter des fleurs et jouer de différents instruments.

    Toute une époque resurgit, où le militantisme était alors joyeux. Où l’engagement n’était pas synonyme d’intolérance et de fermeture d’esprit. “La publicité sert à vendre toutes sortes de choses.Pourquoi pas la paix ? C’est le plus beau des produits”, affirmait John Lennon à propos de cette semaine “horizontale”.
    C’est suite à l’annulation du spectacle London Fog, que Damien Gouy, le nouveau patron des Marronniers, a (re)programmé en remplacement, Yoko et John, chambre 1742, pièce dans laquelle il joue. Profitez de cette occasion inattendue !

    Yoko et John, chambre 1742–Du 29 janvier au 7 février au théâtre des Marronniers

    à lire également
    Concerts, open-air, débats... Ce qu'il faut savoir sur la 23e édition des Nuits Sonores à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Concerts, open-air, débats... Ce qu'il faut savoir sur la 23e édition des Nuits Sonores à Lyon 17:31
    Théâtre des Marronniers : In bed with John and Yoko 16:39
    Métropole de Lyon : Bernard propose un "pacte de soutien à la vie associative, culturelle et sportive" 15:49
    John Textor révoqué de la holding propriétaire de l’OL 14:59
    police judiciaire
    Adolescente torturée à Oullins : détention provisoire requises pour 4 mineurs 14:20
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 13:32
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé en pleine rue 13:00
    Saint-Fons : des espaces publics repensés au cœur de la Vallée de la chimie 12:14
    Aulas et Sarselli défendent leur métro E et leur méga-tunnel dans une lettre aux Grands Lyonnais 11:22
    Sébastien Michel, maire d'Ecully
    Municipales 2026 à Écully : Sébastien Michel officialise sa candidature 10:50
    La ministre déléguée aux Armées en déplacement à Lyon ce vendredi 10:01
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Municipales à Lyon : trois votes, trois urnes, un défi logistique inédit 09:36
    Accessibilité numérique : la déléguée interministérielle attendue à Lyon ce jeudi 09:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut