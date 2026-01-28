John Textor révoqué de la holding propriétaire de l’OL

Révoqué avec effet immédiat, John Textor est écarté de la holding propriétaire de l’OL. Contesté pour sa gestion, l’homme d’affaires américain perd définitivement la main sur le club lyonnais.

Est-ce vraiment la fin pour Textor à Lyon ? L'homme d'affaires américain John Textor a été révoqué avec effet immédiat de son poste de directeur d'Eagle Football Holding Bidco, propriétaire du club de Lyon, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier.

Critiqué pour sa gestion financière de l'OL, sauvé l'été dernier d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG, le gendarme financier du football français, Textor avait déjà perdu en juin 2025 le contrôle opérationnel du club au profit d'Ares, le fonds américain qui lui a prêté 425 millions lors du rachat de l'Olympique lyonnais fin 2022.

Textor a tenté de reprendre la main

Mercredi, Eagle Football Group (ex-OL Groupe), désormais dirigé par la femme d'affaires américaine Michele Kang, nommée par Ares le 30 juin dernier, tient son assemblée générale des actionnaires. En marge de cette AG, John Textor a tenté de passer en force pour reprendre la main sur l'OL en révoquant deux administrateurs indépendants de la Holding, Stephen Welsh et Hemen Tseayo, à la suite de leur vote pour cette AG.

La manoeuvre de Textor visait à écarter Mme Kang et Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, de la direction du club. Toutefois, le conseil d'administration de la Holding et Ares ont estimé que ces révocations n'étaient pas valables, que le vote de Welsh et Tseayo était bien valide et décidé de révoquer John Textor en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

De leur côté, Stephen Welsh et Hemen Teseayo ont été confirmés dans leurs prérogatives chez Eagle Football Holding Bidco et Ares. Outre l'Olympique lyonnais, Eagle Football Holding Bidco chapeaute également les clubs de Botafogo (Brésil), où Textor est également contesté, et Molenbeek (Belgique).