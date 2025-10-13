Lyon : l'opposition dit "stop" au chantier de l'avenue des Frères Lumière

L'opposition à la Métropole de Lyon s'est élevée lundi contre la poursuite des travaux de requalification de l'avenue des Frères Lumière à Monplaisir.

Lors de la commission permanente à huis clos lundi, l'exécutif métropolitain a demandé une nouvelle autorisation de programme pour poursuivre les travaux dans le quartier de Monplaisir (Lyon 8e). Une décision qui suscite la colère de la droite

"Un report de trafic dans des rues résidentielles", dénonce l'opposition

Dans un communiqué commun, les groupes La Métro positive, Synergies et Inventer la métropole de demain estiment que "ce projet de requalification s'est transformé en un cauchemar quotidien pour les riverains et les commerçants". Des commerces auraient déjà fermé tandis que d'autres "tentent de survivre dans l'indifférence totale de la Métropole".

A lire aussi : "Un climat plus favorable" : à Lyon, la rue du Premier-Film, récemment rénovée et officiellement inaugurée

L'opposition critique également la pérennisation cet été du nouveau plan de circulation du quartier, qui aurait "entraîné un report de trafic dans des rues résidentielles, aujourd'hui envahies par les embouteillages, le bruit et la cohabitation dangereuse entre les différents modes de déplacement".

Elle accuse la majorité écologiste d'avoir "creusé une fracture profonde entre les institutions et leurs habitants" et affirme refuser "de cautionner la poursuite d'un chantier qui prolonge la souffrance d'un quartier". Le texte dénonce "une politique qui détruit nos quartiers au nom d'une écologie de principe".