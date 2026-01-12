Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Alors que le weekend a été particulièrement meurtrier dans les Alpes françaises, trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance avalanches ce lundi.

    Après une semaine très agitée dans le ciel d'Auvergne-Rhône-Alpes durant laquelle les vigilances météo se sont enchainées, ce lundi 12 janvier s'annonce plus calme dans la région. Seuls les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont concernés par une vigilance avalanches.

    Une vigilance qui sera valable sur l'ensemble de la journée alors que pas moins de six skieurs ont perdu la vie ce weekend dans les Alpes françaises.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : trois morts dans deux avalanches dans les Alpes

    Six morts en deux jours : week-end noir dans les Alpes françaises

    Faire défiler vers le haut