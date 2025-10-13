Près de Lyon : une femme attaquée par trois ados SDF

Une femme agressée et volée à Villefranche-sur-Saône : trois mineurs interpellés dès le lendemain, leur jugement est prévu en novembre.

L'agression s'est déroulée jeudi soir à Villefranche-sur-Saône. Alors qu'elle marchait rue Lamartine, une jeune femme a été attaquée par trois adolescents, rapporte LyonMag. Pendant que l'un des agresseurs agrippait la victime par le cou, ses deux complices lui ont volé son sac. Celle-ci a été immédiatement prise en charge par les secours.

Sans domicile fixe, les trois mineurs ont été repérés et interpellés le lendemain, en possession du téléphone de la victime. N'ayant jusqu'alors jamais eu de problèmes avec la justice, les coupables ont été remis en liberté et placés dans un foyer à Lyon. Date de leur jugement prévue pour le mois de novembre.