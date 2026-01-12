Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un lundi plutôt agréable qui attend l'agglomération lyonnaise ce 12 janvier avec des températures qui atteindront les 10 degrés.

Pour débuter cette nouvelle semaine de janvier, ce lundi 12 janvier s'annonce plutôt agréable. Des nuages seront plus ou moins envahissants au cours de la journée, laissant place à de belles éclaircies. Le temps devrait rester sec du matin au soir.

Côté températures il fait 3 degrés ce lundi matin et le mercure grimpera jusqu'à 10 degrés au meilleur de la journée sous le vent de sud qui apportera cette douceur dans la région.