Métropole de Lyon : des perturbations attendues sur les routes la semaine prochaine

Des travaux se poursuivent sur les routes de la métropole lyonnaise, notamment dans le tunnel sous Fourvière et sur la M6/M7. Lyon Capitale fait le point.

Les automobilistes devront être vigilants puisque des perturbations sont attendues sur les routes la semaine prochaine. Ce sera notamment le cas les 14 et 15 janvier du côté du tunnel sous Fourvière puisque des travaux d’entretien seront réalisés. La circulation sera donc interdite en direction de Marseille de 20 heures à 6 heures le 14 janvier, et en direction de Paris le lendemain aux mêmes horaires.

Du côté de la M6/M7, la circulation sera interdite en direction de Marseille, entre le nœud de Valvert et Lyon centre (diffuseur n°1.2), pour des travaux d'entretien de 21 heures à 6 heures. Le lendemain, la circulation sera cette fois-ci interdite en direction de Lyon, entre Lyon centre (diffuseur n°1.2) et le nœud de Valvert.

Des travaux seront également réalisés sur l’A43 le 14 janvier, entraînant la fermeture de la bretelle en direction de Lyon, à hauteur du nœud de Manissieux de 21 heures à 23 heures, et sur la bretelle, en direction de Chambéry, à hauteur du nœud de Manissieux, de 23 heures à 1 heure le lendemain.

Lire aussi : Rhône : des travaux sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais jusqu'en avril

Ouverture de la gare routière de Gerland

Pour rappel, la nouvelle gare routière de Gerland sera mise en service demain, lundi 12 janvier. Jusqu’alors installée à Perrache, la gare routière internationale a dû déménager en raison des travaux de réhabilitation du quartier de Perrache.

D'une surface de 8 000 m2, elle accueillera 17 quais d'embarquement et de dépose, un bâtiment voyageurs, présenté en octobre dernier, qui intégrera de nombreux équipements pour le public comme une salle d'attente, des guichets d'information et de vente ou encore une salle de repos pour les conducteurs ainsi que des toilettes publiques. 275 nouvelles places de stationnement verront également le jour sur le site.