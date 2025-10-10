Actualité
La rue du Premier Film dans le 8e arrondissement de Lyon officiellement inaugurée ce vendredi 10 octobre 2025. (@Vincent Guiraud)

"Un climat plus favorable" : à Lyon, la rue du Premier-Film, récemment rénovée et officiellement inaugurée

  • par Vincent Guiraud

    • Ce vendredi 10 octobre, Ville et Métropole de Lyon ont officiellement inauguré la rue du Premier-Film, dans le 8e arrondissement de Lyon.

    C'est une rue qui avait déjà été rendue aux piétons à la fin du précédent mandat, mais qui a été totalement rénovée dans le cadre du projet plus large de réaménagement de l'avenue des Frères Lumière. Dans le 8e arrondissement de Lyon, Ville et Métropole ont inauguré ce vendredi 10 octobre la rue du Premier-Film, située juste à l'entrée de l'Institut Lumière. Une rue qui sera végétalisée cet hiver (six arbres seront plantés) et qui laisse place à une large bande pavée pour piétons et cyclistes.

    A lire aussi : Avenue des Frères Lumières à Lyon : le nouveau plan de circulation mis en place au 30 août

    "Un changement notable et visible" se félicite Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière, tout à sa joie de participer à cette inauguration le jour même du lancement du festival Lumière 2025. "On voit que les gens ont plaisir à descendre cette rue rénovée" poursuit-il, avant de remercier la municipalité et la Métropole pour "la qualité esthétique du travail réalisé".

    Bruno Bernard, Grégory Doucet et Thierry Frémaux au cours de l'inauguration de la rue du Premier-Film à Lyon le vendredi 10 octobre. (@Vincent Guiraud)

    Cette rue, baptisée rue du Premier-Film en 1930 par Édouard Herriot, maire de Lyon, donne accès au hangar du premier film, là où les frères Lumière ont inventé le cinéma en 1895. "Une fierté lyonnaise" que n'a pas manqué de saluer Grégory Doucet. "À travers cette inauguration on célèbre une nouvelle façon de venir vers l'Institut Lumière mais cette rue est également une voie de passage pour tous les habitants du quartier" complète l'édile.

    Un quartier apaisé

    "La rue ressemble désormais bien plus à celle de 1895 que lorsqu'elle a été refaite en 1992" admet Bruno Bernard, également présent lors de l'inauguration. "On entend parfois, "c'était mieux avant". Là c'est mieux maintenant, comme avant" ironise le président de la Métropole de Lyon.

    Heureux de cet aménagement, le maire écologiste estime que cette nouvelle rue qui dessert également l'école Lumière "apporte de la sécurité et apaise le quartier". "Ça contribue à créer un climat plus favorable" poursuit l'élu.

    Des travaux jusqu'à fin 2026

    Si les travaux sur cette portion sont terminés, ils se poursuivent un peu plus loin, sur l'avenue des Frères Lumières. "Il va falloir encore un peu de patience mais la journée d'aujourd'hui peut mettre l'eau à la bouche aux habitants du quartier car à la fin ce sera vraiment magnifique" s'enthousiasme Grégory Doucet. Les travaux devraient prendre fin au dernier semestre 2026 dans ce secteur du 8e arrondissement de Lyon.

