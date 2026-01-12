Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce lundi

La qualité de l'air s'annonce toujours bonne ce lundi 12 janvier 2026 grâce notamment aux conditions dispersives sur l'ensemble de la région.

On respire toujours bien à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise ce lundi 12 janvier. La qualité de l'air restera bonne à moyenne toute la journée, grâce notamment aux conditions météos dispersives dans toute la région lyonnaise.

Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre resteront ainsi faible et elles seront moyenne en ce qui concerne le dioxyde d'azote et les multi-polluants.