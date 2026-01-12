Six morts en deux jours : week-end noir dans les Alpes françaises

Trois skieurs sont morts dimanche dans des avalanches dans les Alpes, malgré un risque élevé et des alertes répétées. Les autorités appellent à éviter strictement le hors-piste.

Trois skieurs de plus sont morts dimanche dans des avalanches dans les Alpes françaises, au lendemain du décès de trois hommes emportés alors qu'ils pratiquaient le hors-piste dans les massifs, classés à haut risque en raison de l'instabilité du manteau neigeux.

La représentante de l'Etat en Savoie, Vanina Nicoli, a déploré dans la soirée que la pratique du ski hors-piste, pourtant "fortement déconseillée" depuis vendredi dans un massif alpin en risque avalanche 4 sur une échelle de 5, ait conduit à de nouveaux décès et mis en danger la sécurité de skieurs et des secouristes.

Le hors piste "fortement déconseillé"

L'alerte de l'organisme de prévision Météo-France sur la quasi-totalité des massifs alpins et les conseils d'"extrême prudence" des autorités restent "de mise pour les prochains jours" et le ski hors-piste "fortement déconseillé tant que le manteau neigeux n'est pas stabilisé", a exhorté Mme Nicoli.

Dans la station de La Plagne, un skieur britannique d'environ 50 ans évoluant en hors-piste a été enseveli en début d'après-midi sous une coulée de neige, selon un communiqué de la station. Au total 52 secouristes, des chiens d'avalanche et un hélicoptère ont été mobilisés mais il a fallu 50 minutes pour le localiser sous 2,5 mètres de neige et il n'a pas pu être réanimé.

En milieu d'après-midi, une avalanche sur le domaine de Vallorcine a emporté un homme de 32 ans qui skiait hors-piste et l'a précipité contre un arbre. Il n'a pas survécu à ses blessures, selon la gendarmerie de Chamonix. Un skieur hors-piste a aussi été retrouvé mort en fin de matinée, enseveli sous la neige à Courchevel, a annoncé la station.

Douzaine d'avalanches

Les secouristes -- gendarmes, médecins des urgences, pompiers et pisteurs -- sont intervenus sur une douzaine d'avalanches dimanche et pour le seul département de la Savoie, selon la représentante de l'Etat, qui a salué leur "travail exemplaire". Outre les décès, certaines ont fait des blessés, certains grièvement touchés.

Comme un surfeur hors-piste retrouvé à moitié immergé dans un lac de Tignes après avoir été emporté. Il a été transporté à l'hôpital en état d'hypothermie. La veille, malgré les alertes, trois skieurs évoluant en hors-piste avaient déjà péri dans deux coulées de neige distinctes en Savoie, deux dans la grande station de Val d'Isère et un dans celle d'Arêches-Beaufort.

A Val d'Isère, les victimes - deux hommes - n'étaient pas équipées de détecteurs de victime d'avalanche. Ils ont pu être localisés grâce à leurs téléphones portables, ensevelis sous 2,5 mètres de neige mais trop tard pour pouvoir les réanimer.

Pas de "petits hors-pistes"

En Savoie, "le risque élevé d'avalanches va se maintenir dans les prochains jours: il sera fort (4/5) sur les massifs de la Maurienne, Haute-Maurienne, Tarentaise, Vanoise et Beaufortin, et marqué (3/5) sur le massif de Belledone et des Aravis", a prévenu Vanina Nicoli. "Il n'y a pas de +petits hors-pistes+ ni de +petites avalanches+", a-t-elle martelé.

Après les congés de Noël, les stations de ski demeurent généralement très fréquentées tout le mois de janvier dans les Alpes, l'un des plus importants domaines skiables du monde.

Les conditions climatiques ont aussi perturbé la circulation, contraignant quelque 800 personnes à passer la nuit de samedi à dimanche dans trois gymnases de la ville de Moûtiers, un nœud routier pour accéder aux stations de ski de la Savoie, et 29 autres dans un centre d'hébergement d'urgence dans la station de Val Thorens, selon la préfecture. Environ 40 personnes avaient par ailleurs passé une partie de la nuit coincées dans un autobus sur la route vers la station de sports d'hiver Arc 2000, en Savoie, selon la gendarmerie.