Lyon 2 : 19 millions d'euros de financements régionaux toujours gelés dénoncent les socialistes

Depuis mai, l'Université Lumière Lyon 2 est privée de près de 19 millions d'euros de subventions régionales. Le chantier de la bibliothèque La Ruche et les entreprises du BTP sont directement impactés.

En mai, Laurent Wauquiez annonçait sur CNews et Europe 1 la suspension de financements destinés à Lyon 2, dénonçant une "dérive islamo-gauchiste" après l'affaire Balanche. Cinq mois plus tard, le gel persiste sans délibération officielle.

"L'enseignement supérieur public mérite le respect"

Le projet de bibliothèque augmentée La Ruche, prévu sur le campus de Bron, cristallise les tensions. L'université doit avancer les fonds, pesant sur sa trésorerie dénoncent les socialistes dans un communiqué de presse. Les entreprises du BTP engagées sur le chantier attendent leurs paiements, fragilisant leur activité.

La Région n'a pas non plus instruit les dossiers annuels de Lyon 2 pour l'emploi étudiant et la réussite universitaire, soit plus de 350 000 euros habituellement versés chaque année. Les élus d'opposition dénoncent un "chantage politique inacceptable" et réclament la levée immédiate du moratoire. Ce vendredi, Johann Cesa, vice-président d'un groupe d'opposition, interrogera l'exécutif régional en assemblée plénière sur ce dossier et "la détresse financière des universités".

"L'enseignement supérieur public mérite le respect et la stabilité. Il ne peut être soumis aux humeurs de l'exécutif régional", affirment les socialistes.