"À vos pianos... Prêts... Jouez !" : Lyon célèbre les pianistes amateurs

  • par Romain Balme

    • A l'occasion de leurs 50 ans, Westfield la Part-Dieu et l'Orchestre National de Lyon lancent un grand concours de piano. A la clé, une prestation à l'auditorium le 22 novembre prochain.

    Révéler des talents régionaux. C'est l'objectif de "À vos pianos... Prêts... Jouez !", le concours de piano organisé par Westfield la Part-Dieu et l'Auditorium-Orchestre national de Lyon. Ce partenariat intervient alors que les institutions fêtent leurs 50 ans cette année. L'occasion pour elles de souffler leurs bougies en musique.

    Quatre étapes… jusqu'au graal

    Ce concours se déroulera en quatre étapes. Tout d'abord l'ouverture de l'appel à candidatures, le 20 octobre prochain. Les potentiels participants devront poster une vidéo de 3 min de leur performance sur Instagram (#avospianos2025).

    Les 100 premières candidatures seront étudiées par un jury lors des pré-sélections le 3 novembre. Ce jury est composé notamment de Laurent Joyeux, Délégué artistique de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et de Pierre Thibout, pianiste de l’Orchestre national de Lyon. Le 15 novembre se déroulera la grande finale, au centre commercial Westfield la Part-Dieu.

    Les 10 derniers candidats seront départagés par Pauline Lambert, journaliste pour Radio Classique et Mezzo TV. A l'issu de cette prestation, l'heureux élu se produira pendant 20 minutes à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon à l'occasion des journées du piano le 22 novembre prochain.

    Les Prix à gagner :

    Prix du jury : un concert de 20 minutes sur la scène de l’Auditorium de Lyon le 22 novembre à 16h30 et un lot de votre centre Westfield La Part-Dieu !

    Prix du public : un totebag de goodies de l’Auditorium et un lot de votre centre Westfield La Part-Dieu !

    Pour tous les candidats à la finale : 2 places de concert à l’Auditorium de Lyon pour la saison 2025-2026 et un lot de votre centre Westfield La Part-Dieu !

