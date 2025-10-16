Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Vénissieux : 34 interpellations lors d’une vaste opération de sécurité

  • par La Rédaction

    • Les 13 et 14 octobre, une vaste opération "ville sécurité renforcée" a mobilisé près de 250 policiers à Vénissieux.

    Dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la police nationale a mené, les 13 et 14 octobre, une opération d’envergure à Vénissieux, dans les secteurs du boulevard des États-Unis et de l’avenue du 8 mai 1945.

    Pas moins de 248 policiers ont été déployés, appuyés par les douanes, la police municipale et la RATP. L’opération s’inscrit dans une série d’actions similaires conduites ces derniers mois à Lyon, Bron, Villeurbanne ou encore Meyzieu.

    Le bilan est conséquent : 684 personnes contrôlées, 34 interpellations pour trafic de stupéfiants ou de cigarettes, blanchiment d’argent et autres délits. Les forces de l’ordre ont également relevé 87 infractions et dressé 23 amendes forfaitaires pour usage de stupéfiants.

    Au total, 259 paquets de cigarettes et près de 7 935 euros en numéraire ont été saisis. Des contrôles ont aussi visé plusieurs commerces, entraînant une procédure pour travail dissimulé.

