À Lyon, la mairie va imposer un "engagement de servir" de trois ans à ses policiers municipaux

(Info Lyon Cap) Les policiers municipaux formés par la Ville de Lyon s'engageront désormais à la servir pendant trois ans, sous peine de devoir rembourser les frais engagés par la collectivité pour leur formation.

L'idée était dans les cartons depuis quelques mois déjà. Recrutement, revalorisations successives, cérémonies, caméras... malgré ses efforts, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet ne parvient pas à atteindre l'objectif de 364 policiers municipaux.

Tout juste l'édile espère atteindre les 300 policiers municipaux cet été, niveau auquel les effectifs étaient déjà en 2020. Alors, pour tenter d'atteindre son objectif, le maire et ses adjoints à la sécurité et aux ressources humaines, Mohamed Chihi et Laurent Bosetti, ont décidé de mettre en place un "engagement de servir". Une mesure permise par un décret du 30 décembre 2021 l'instaurant aux agents stagiaires recrutés dans un cadre d‘emplois de la police municipale.

Lire aussi : À Lyon, Grégory Doucet revalorise de nouveau les policiers, sans parvenir à accroître les effectifs

Le policier formé à Lyon y est engagé pour trois ans

La délibération précisant cette mesure sera soumise au vote des conseillers municipaux le jeudi 26 juin à l'occasion du conseil. "Depuis le début du mandat, 163 recrutements ont été réalisés, contre 84 entre 2016 et mi-2020", y rappelle ainsi la mairie en préambule, tout en évoquant un contexte national difficile pour l'ensemble de la filière sécurité. Cette mesure doit permettre de lutter contre les effets d'aubaine dans un marché très concurrentiel où les collectivités doivent jouer de primes et de revalorisations incessantes pour conserver leurs effectifs.

"L’engagement de servir imposera aux agents stagiaires recrutés par la Ville de Lyon, et dont cette dernière supporte la formation initiale, de servir au sein des effectifs de cette dernière durant au moins trois années à compter de leur titularisation", détaille ainsi la collectivité. En fin d'année 2024, le maire Grégory Doucet expliquait à nos confrères du Progrès qu'il était "légitime d’attendre une forme de retour sur investissement".

Lire aussi : "Il n'y a pas de tabou" : Grégory Doucet veut déployer 30 à 60 nouvelles caméras de vidéoprotection à Lyon

Atteindre les 360 agents

Dans le projet de délibération, l'exécutif rappelle qu'une telle mesure vient "en complément des nombreuses actions déjà adoptées et à venir pour favoriser l'attractivité de (sa) police municipale". Et d'énumérer : "Augmentation des rémunérations, amélioration des équipements (caméras piétons) et matériels, amélioration des locaux, refonte de l’organisation du travail et des roulements de travail avec la mise en place de la semaine de 4 jours et de 4,5 jours, communication."

En cas de rupture de l'engagement de servir, l'agent devra rembourser les sommes engagées lors de sa formation initiale, comme le prévoit la loi. Ce montant s'élève à près de 40 000 € pour un emploi de directeur de police municipale. Il est d'un peu plus de 10 000 € pour un agent de police. Il est par ailleurs dégressif en fonction de la date à laquelle la rupture de l'engagement intervient.

Lire aussi : Enquête dans la métropole de Lyon : le grand marché des polices municipales