Métropole de Lyon : "candidate" en 2026, Sarselli enfile son costume de première opposante aux écolos

La cheffe de file de la droite à l'élection métropolitaine 2026, Véronique Sarselli lance sa campagne au milieu du brouhaha médiatique généré par l'hypothèse d'une candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales à Lyon.

À un an de l'élection métropolitaine de 2026, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon tente d'exister médiatiquement alors que l'hypothèse d'une candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon focalise l'attention médiatique. Désignée en février cheffe de file des Républicains pour l'élection métropolitaine, Véronique Sarselli s'affirme aujourd'hui comme la "candidate" officielle de sa famille politique pour faire face au président sortant Bruno Bernard. Sans s'avancer pour l'heure sur un programme, elle tente d'enfiler le costume de première opposante de Bruno Bernard.

Prudence et communication

"Il se passe beaucoup de choses à Lyon que je ne minimise pas, mais il faut repositionner l'enjeu métropolitain qui est aujourd'hui un peu invisible, voire illisible à cause de la politique écologiste et LFI de la Métropole de Lyon", tance-t-elle. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon croit ainsi voir "une contestation qui n'est pas ordinaire", et espère capitaliser sur ce mécontentement réel ou supposé. Pour y parvenir, elle tente de "construire un rassemblement", "pas une alliance", avec les groupes politiques d'opposition au conseil métropolitain. "Le rassemblement ne se décrète pas, le constat et les enjeux nous rassemblent, mais il y a maintenant la question de définir le projet que nous allons porter", indique-t-elle.

Sur le fond, Véronique Sarselli ne manque pas une occasion d'attaquer Bruno Bernard et son exécutif qui mènent selon elle "une politique néfaste", sans "véritable écoute et proximité". "Il faut sortir d'une espèce de pensée unique verte" qui "entraîne la Métropole sur le chemin de la décroissante", poursuit-elle. Mais avec quel programme ? À un an des élections, il est encore trop tôt pour le dévoiler juge Véronique Sarselli qui reste prudente et s'affaire d'abord à attaquer la politique de ses opposants. L'édile concentre malgré tout ses déclarations et ses attaques sur la mobilité et l'entreprenariat notamment. "La liberté", dit-elle. "Liberté de circuler, d'entreprendre et de s'installer là où en a envie." "Quand je vois que les décisions qui sont prises, c'est d'augmenter la cotisation foncière des entreprises, de les taxer encore plus, je dis non", déplore la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Véronique Sarselli évidemment, ne mâche pas ses mots quant à la politique de mobilités de Bruno Bernard. "Une guerre des tranchés entre la voiture et les vélos", assure-t-elle. Et de tancer l'éventualité d'une interdiction des véhicules Crit'Air 2 en 2028, ou encore la mise en place de la ZTL. "Ils ont fermé à Lyon et la Métropole de Lyon. Aujourd'hui il faut arrêter de faire culpabiliser les gens parce qu'ils utilisent leur voiture. Nous sommes tous responsables, quand on peut éviter de prendre la voiture on le fait", juge-t-elle. Et de conclure : "Bruno Bernard a pensé à un tiers des habitants de la métropole, pas à l'ensemble. Il n'est pas proche des territoires, donc pas au plus près des besoins de ses habitants."

Il faudra maintenant du concret pour construire la campagne de la candidate déclarée qui reste prudente pour l'heure sur le périmètre du rassemblement. "Je ne vais pas révéler nos discussions avec les groupes de la Métropole, ni avec Monsieur Aulas, mais les choses se construisent", assure Véronique Sarselli.