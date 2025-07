Près de Lyon, un suspect interpellé après avoir arraché les colliers de personnes âgées 

La gendarmerie du Rhône a interpellé le 13 juin dernier un suspect à Tassin-la-Demi-Lune après une série de vol à l’arraché visant des personnes âgées.

Depuis plusieurs semaines, des personnes âgées de Tassin-la-Demi-Lune, à l’Ouest de Lyon, étaient la cible de vols à l’arraché. Les deux suspects repéraient en effet des personnes isolées portant un collier en or avant de s’en prendre à elles en détournant leur attention et de prendre la fuite. Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie du Rhône annonce avoir interpellé l’un des deux suspects.

Le travail d’enquête et l’analyse des caméras de vidéosurveillance a effectivement permis d’identifier deux individus. L’un d’eux a été identifié par l’une des victimes le 9 juin dernier. Un dispositif de surveillance a finalement été mis en place le 13 juin par les gendarmes du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) de Dardilly et de la brigade de Tassin-la-Demi-Lune, avec le soutien de la police municipale, permettant l’interpellation de l’un des deux suspects.

Ce dernier a été placé en garde à vue. Il fera l’objet d’une convocation devant le juge des enfants, indique enfin la gendarmerie du Rhône.