Laurence Fautra : 2e vice-présidente de la Métropole de Lyon

Laurence Fautra est en charge de la santé, de la prévention et de l'accès aux soins à la Métropole de Lyon.



Née le 20 novembre 1965, Laurence Fautra est chef d'entreprise de formation. Son premier contact avec Décines remonte au début des années 1980, où elle animait une émission sur une radio libre locale.

Entrée en politique en 2008 sous l'étiquette UMP, elle devient tête de liste lors des municipales de 2014 et emporte la mairie de Décines-Charpieu, mettant fin à une domination de la gauche. Réélue en 2020, puis pour un troisième mandat en mars 2026 avec 50,3 % des voix, elle incarne une droite de terrain, volontiers ferme sur la sécurité et particulièrement impliquée sur les questions de santé.

Elle fut également vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargée de la Santé de 2021 à 2026, où elle siégeait notamment au conseil de surveillance des Hospices Civils de Lyon. Une expertise qui lui vaut naturellement la délégation à la santé et à l'accès aux soins à la Métropole.