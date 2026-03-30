Politique
IMBERTON Emmanuel Representant Lyon-Nord Membre du Conseil de la Metropole de Lyon, © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Emmanuel Imberton, 3e vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Emmanuel Imberton est en charge de l'économie, de l'emploi et de l'insertion professionnelle à la Métropole de Lyon.

    Né le 17 décembre 1957 à Lyon, Emmanuel Imberton grandit dans une fratrie de six enfants, fils d'un ingénieur de Rhône-Poulenc. Après un bac D obtenu de justesse, il suit des études de droit des affaires à Paris-II Panthéon-Assas et obtient un DESS en relations sociales au Celsa.

    Après un passage par la CCI du Nord-Isère, la Ciapem (fabricants de machines à laver) et la grande distribution, il se tourne vers l'entrepreneuriat à la tête de la Société Cotonnière lyonnaise. Élu président de la CCI de Lyon en 2012, réélu en 2016, il pilote la fusion des CCI locales pour créer la grande CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, deuxième CCI de France. Il démissionne pour raisons médicales en septembre 2019.

    Très impliqué dans la défense du Musée des Tissus et de l'attractivité économique régionale, il est une figure reconnue du monde des affaires lyonnais. C'est lui qui orchestre la constitution des 14 listes métropolitaines de la coalition Grand Cœur lyonnais pour les élections de 2026.

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