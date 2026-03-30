Plusieurs tirs d’intimidation entendus à Lyon et Vénissieux

Dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs d’intimidation ont été entendus dans les 3e et 9e arrondissements, ainsi qu’à Vénissieux. Les auteurs sont en fuite.

La métropole lyonnaise a de nouveau été le théâtre de tirs d’intimidation dimanche soir. D’après nos confrères du Progrès, de premiers coups de feu ont d’abord été entendus aux alentours de 21 h 50 près de boulevard Joliot-Curie, à Vénissieux. Les façades d’immeubles de la rue Joannes-Vallet, secteur connu pour ses points de deal, ont été visées par des tirs. Sur place, une vingtaine de douilles ainsi qu’une grenade à plâtre ont été retrouvées.

Plus tard dans la soirée, c’est autour de 22 h 45, que d’autre tirs ont été entendus dans le 9e arrondissement de Lyon, rue Albert-Falsan. Des douilles de gros calibre ont été découvertes, tandis que l’auteur a pris la fuite.

C’est à 3 h 30 que les derniers coups de feu ont été entendus rue Jullien, dans le 3e arrondissement. Deux hommes ont tiré dans les murs du rez-de-chaussée et dans la trappe d’un réservoir d’un véhicule, avant d’essayer de mettre le feu avec ce qui semble être de l’essence. Ils ont également pris la fuite. Dans les trois cas, aucune victime n’est à déplorer.

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