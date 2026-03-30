Jérémie Bréaud est en charge de la sécurité globale, de la tranquillité publique et de la coordination avec les polices municipales à la Métropole de Lyon.



Né le 19 mars 1981, Jérémie Bréaud grandit entre Caluire et Lyon, faisant ses années de collège et de lycée aux Chartreux. Politiquement engagé dès 16 ans, enthousiasmé par Henry Chabert, il étudie le marketing à HEC Montréal (2003-2005) puis à l'Instituto Tecnológico Autónomo de México. De retour en France, il travaille dans un cabinet de recrutement puis fonde une agence de communication.

Il devient chef de cabinet du maire LR de Saint-Priest, Gilles Gascon, en 2016, avant de se lancer à la conquête de Bron. En juin 2020, il emporte cette ville historiquement socialiste (42 000 habitants) avec 51 % des voix, mettant fin à un demi-siècle de gauche. Réélu en 2026, il a également été élu président des Républicains du Rhône.

Connu pour son style direct, et sa forte présence sur les réseaux sociaux, il est l'une des voix les plus virulentes de l'opposition à la gestion écologiste. La délégation à la sécurité lui va comme un gant.