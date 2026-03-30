Angélique Enderlin est en charge d e l'autonomie et des personnes âgées à la Métropole de Lyon.

Maire de Cailloux-sur-Fontaines, petite commune du nord de la Métropole de Lyon, Angélique Enderlin représente les territoires moins visibles de l'agglomération. Étiquetée divers droite, elle incarne un profil de maire de terrain, attentive aux services à la population.

Sa délégation à l'autonomie et aux personnes âgées correspond aux enjeux démographiques croissants de la Métropole, qui doit gérer le vieillissement de sa population dans l'ensemble de ses 58 communes.