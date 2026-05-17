Un dimanche lumineux à Lyon, jusqu’à 19 degrés attendus

Le soleil fait son grand retour dans l’agglomération lyonnaise pour clôturer ce week-end de l’Ascension.

Ce dimanche 17 mai marque le dernier jour du week-end prolongé de l’Ascension. Il symbolise également le retour tant attendu du soleil dans la capitale des Gaules. Si les nuages l’ont caché durant une grande partie de la semaine, il ne devrait pas être dérangé de la journée.

Côté températures, la fraîcheur matinale se fait bien plus ressentir qu’hier, avec seulement 4 degrés sur le thermomètre. En revanche, au meilleur de la journée, le mercure devrait grimper à nouveau pour atteindre les 19 degrés.

Pour autant, c’est toujours en-dessous des normales de saison, avec 2 degrés de moins pour un 17 mai habituel.