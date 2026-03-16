Le candidat Coeur lyonnais a rouvert la porte, après l'avoir fermée, à une participation au débat d'entre-deux-tours face à Grégory Doucet.

Piqué au vif, Jean-Michel Aulas pourrait-il finalement participer au débat d'entre-deux-tours face à Grégory Doucet ? Le patron de Coeur lyonnais a indiqué ce lundi devant des journalistes que sa décision n'était à l'heure actuelle pas encore prise. Quelques heures plus tôt, il signait pourtant une tribune dans laquelle il ouvrait en grand la porte à une défection, justifiée par son refus de débattre avec "les extrêmes", dénonçant l'alliance de Grégory Doucet avec La France insoumise.

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"On vous fera plaisir certainement"

"J'avais fixé une règle qui était qu'il ne signe pas cet accord de la honte avec LFI, il l'a fait, probablement pour me provoquer, donc je me déciderai demain", a-t-il indiqué en marge d'une opération de tractage en compagnie de Béatrice de Montille. Avant de s'avancer un peu plus, questionné sur une éventuelle crainte d'un duel avec Grégory Doucet : "Je n'ai absolument aucun renoncement par rapport au débat. (...) Si il faut que je participe au débat avec M.Doucet pour que vous ne pensiez pas que j'ai peur de lui, on vous fera plaisir certainement", a-t-il lancé.

Le sujet de sa participation ou non à ce débat d'entre-deux-tours prévu mercredi sur France 3 a été au coeur d'une réunion des équipes Coeur lyonnais ce week-end, sans qu'aucun consensus ne se dégage. Ce lundi, les équipes semblaient plutôt ouvrir la porte à une participation, tout en se réjouissant d'avoir fait du sujet des alliances un enjeu de premier plan.

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