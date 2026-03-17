En partenariat avec la société REGEnLIFE, spécialisée dans les maladies neurodégénératives, le CHU de Lyon ouvre un centre investigateur destiné a accueillir des patients en vue d'une étude de grande envergure.

A Lyon, l'Hôpital des Charpennes (CHU de Lyon) s'engage dans la lutte contre Alzheimer. L'établissement ouvre un centre investigateur pour permettre à l'entreprise REGEnLIFE de poursuivre son étude nationale. REGEnLIFE, c'est le nom de cette société française spécialisée dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour la prévention et le traitement de maladies neurodégénératives. Son principal adversaire, Alzheimer. A cet effet, l'entreprise a lancé en septembre 2023 l’essai clinique pivot Light4Life destiné à accompagner des patients retenus sur plusieurs critères*.

A noter que plusieurs hôpitaux ont participé à ce processus dont l'objectif national est d'accueillir 108 patients. D'abord lancé au CHU de Toulouse, Light4life s'est étendu avec l’ouverture de quatre centres supplémentaires : Lavaur, Castres, ainsi que les hôpitaux Lariboisière et Broca (AP-HP) à Paris en juin 2025. Le CHU de Lyon est donc le sixième établissement à participer à l'opération. Ce centre a pour objectif d'accueillir 10 patients en plus des 65 qui on déjà rejoint l'étude.

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"Des perspectives prometteuses"

Pour piloter cette phase clé, REGEnLIFE s’appuie sur l’expertise

de proximité de RCTs, une CRO (organisation de recherche clinique) basée à Lyon et dirigée par Frédéric Mistretta. "RCTs est fière de contribuer au lancement de ce nouveau centre aux Hospices Civils de Lyon. (…)Ce programme ouvre des perspectives prometteuses pour améliorer la prise en charge des patients et générer les données cliniques nécessaires à l’évaluation de cette technologie" déclare ce dernier.

Une collaboration à double enjeu. D'abord, il y a Light4life, comme expliqué précédemment, mais aussi d’accélérer la collecte des données scientifiques nécessaires à la validation de la PhotoBioModulation dans le traitement des maladies neurodégénératives. La PhotoBioModulation est un dispositif médical qui "utilise des émissions photoniques dans le proche infrarouge pour cibler simultanément le cerveau et l’intestin, via un casque et une ceinture abdominale."

*Le protocole de recherche, "rigoureux et standardisé", repose sur les critères suivants :

- Patients âgés de 55 à 85 ans, présentant une forme légère à modérée de la maladie d'Alzheimer.

- Afin de garantir une objectivité totale des résultats, ni les patients ni les équipes médicales ne connaissent la nature du dispositif utilisé (actif ou placebo).

- Les volontaires sont répartis de manière aléatoire en deux groupes pour une période de traitement de 6 mois. Durant cette phase, ils suivent 2 à 5 séances hebdomadaires de neuromodulation.

- L'accompagnement médical s'étend sur 12 mois et inclut des évaluations

neuropsychologiques, des examens cliniques et des analyses biologiques régulières afin de mesurer précisément l'évolution des fonctions cognitives.