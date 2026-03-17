Lyon
Météo soleil
Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Du soleil… avant la pluie : Quel temps à Lyon jusqu'à dimanche ?

  • par Romain Balme

    • Fin de semaine contrastée à Lyon. Si les températures et le temps seront au beau fixe jusqu'à vendredi, ce week-end ce sont les averses qui prendront le pouvoir, sans pour autant influer sur le mercure.

    Après une semaine dernière en demi-teinte, le soleil fait définitivement son retour à Lyon, enfin presque. De ce mardi à vendredi, il fera beau sur la capitale des Gaules, avec des éclaircies le matin puis un ciel bleu l'après-midi. Côté températures, elles seront plutôt régulières, avec entre 3 et 5 degrés en début de matinée et jusqu'à 16 mardi et jeudi. Des valeurs maximales jusqu'à un degré au-dessus des normales de saison.

    Cette semaine aurait pu être idyllique si elle s'arrêtait ce vendredi. Le week-end sera dominé par un temps pluvieux, autant samedi que dimanche, avec des averses en continu. Côté températures, pas de changements majeurs par rapport à cette semaine, le mercure atteindra 15 degrés au meilleur de la journée de samedi, puis 13 degrés ce dimanche.

    A noter que cette mauvaise passe pourrait se poursuivre sur la semaine prochaine.

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