À deux jours du débat d'entre-deux-tours programmé sur France 3, Jean-Michel Aulas semble ouvrir la porte à une défection, au motif qu'un tel exercice "banaliser(ait) les extrêmes".

Au lendemain d'un premier tour décevant, Jean-Michel Aulas réplique. Dans une tribune diffusée ce lundi sur le site d'actuLyon, le candidat Cœur lyonnais, arrivé en deuxième position dimanche face au maire sortant Grégory Doucet fustige de nouveau la probable "alliance de la honte" entre l'écologiste et la candidate de La France insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi arrivée en troisième position avec un peu plus de 10 % des voix.

"Débattre sereinement avec les extrêmes, c’est déjà prendre le risque de les banaliser"

"Dans le cas d’une telle alliance de la honte, je le dis avec gravité aux Lyonnaises et aux Lyonnais : la réélection de M. Doucet dimanche prochain serait une catastrophe sans précédent pour notre ville", écrit l'ancien président de l'OL, alors qu'aucune information au sujet des négociations à gauche n'a pour l'heure fuité.

Plus intéressant encore, le candidat Cœur lyonnais ouvre la porte à une défection pour le débat d'entre-deux-tours prévu cette semaine sur France 3. Jean-Michel Aulas, qui a affirmé hier soir dans la précipitation qu'il y participerait bien, estime ce lundi que dans le cas d'une alliance, "aucun débat de fond véritable ne devrait pouvoir se tenir avec un candidat qui privilégie une alliance électoraliste à l’intérêt supérieur des Lyonnais".

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Un débat qui fait débat dans les équipes de Cœur lyonnais

"Débattre sereinement avec les extrêmes, c’est déjà prendre le risque de les banaliser. Et banaliser les extrêmes, c’est toujours ouvrir la porte aux plus graves dérives en termes de démocratie et de paix", écrit celui qui a pourtant bien débattu avec Alexandre Dupalais, dont il a lui même qualifié "un certain nombre d'idées" d'"extrêmes". La candidate Insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi était elle aussi présente, ce qui n'avait à l'époque pas gêné l'ancien patron de la Cegid. Pour rappel, Jean-Michel Aulas avait par ailleurs qualifié le RN de parti républicain et avait appelé Grégory Doucet à afficher sur l'Hôtel de Ville le portrait du militant d'extrême droite Quentin Deranque, tué lors d'affrontements avec l'ultra gauche.

Avec des résultats relativement décevants pour @JM_Aulas, l’ancien président de l’OL note une égalité et se concentre sur « le match retour » face à @Gregorydoucet pic.twitter.com/wvixyS9Clj — Lyon Capitale (@lyoncap) March 15, 2026

À droite et au centre, plusieurs responsables politiques excédés par la mauvaise prestation de Jean-Michel Aulas lors du débat diffusé sur BFM TV cherchaient depuis plusieurs jours un moyen de lui éviter une seconde confrontation, qui plus est en duel, seul face à un Grégory Doucet galvanisé. Ils le reconnaissaient d'ailleurs assez ouvertement, sous couvert d'anonymat. Un comité politique Cœur lyonnais s'est en ce sens tenu ce week-end pour trancher la question d'une participation ou non, sans qu'un consensus ne se dégage. La stratégie visiblement choisie par ses équipes de communication avait bien été évoquée notamment par des élus Les Républicains.

Ce matin, les équipes de Cœur lyonnais étaient d'ailleurs déjà à pied d'œuvre pour mettre en place la stratégie des prochains jours qui devrait porter quasiment exclusivement sur la dénonciation de l'accord entre les Insoumis et Grégory Doucet.

Chez Lyon Mag, le maire Horizons de Rillieux-la-Pape, tête de liste métropolitaine Grand Cœur lyonnais, Alexandre Vincendet appelle l'ancien président de l'OL à "lâcher les chevaux et ne pas avoir peur du faux pas". Il n'est pour l'heure vraisemblablement pas entendu. À noter que France 3 a déjà indiqué aux équipes de Grégory Doucet qu'en cas d'annulation de Jean-Michel Aulas, le débat n'aurait pas lieu.

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