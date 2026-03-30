Politique
Portrait de M. Jean-Michel AULAS, circonscription Lyon Ouest. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Jean-Michel Aulas, 1er vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Jean-Michel Aulas est en charge du rayonnement, des partenariats métropolitains, innovation et grands projets à la Métropole de Lyon.


    Né le 22 mars 1949 à L'Arbresle (Rhône), Jean-Michel Aulas est l'une des figures les plus emblématiques du paysage lyonnais. Fondateur en 1983 de Cegid, spécialisée dans les logiciels de gestion, il cède l'entreprise à Groupama en 2007. Il est surtout connu comme président de l'Olympique Lyonnais de 1987 à 2023, 36 ans au cours desquels il transforme un club modeste en puissance européenne, avec sept titres consécutifs de champion de France.

    Après la cession du club à Eagle Football en 2022, il quitte la présidence en 2023 et devient vice-président de la Fédération française de football. À 76 ans, il fait une entrée fracassante en politique en lançant le mouvement « Cœur lyonnais » en septembre 2025, soutenu par LR, Renaissance, UDI et Horizons. Il perd de justesse la mairie de Lyon face à Grégory Doucet au second tour des municipales de mars 2026.

    Officier de la Légion d'honneur, il prend la tête de la liste « Grand Cœur lyonnais » aux élections métropolitaines et devient 1er vice-président de la Métropole aux côtés de Véronique Sarselli.

    à lire également
    Hélène Geoffroy
    Hélène Geoffroy accuse LFI de populisme à Vaulx-en-Velin et suggère un départ de Faure du PS

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : en juin, une centaine de teckels envahiront le parc de la Tête d'Or 10:50
    Pierre Oliver
    Sur X, Pierre Oliver demande aux internautes quelles rues de Lyon ils aimeraient voir rouvrir à la circulation 10:47
    Patrice Leconte
    Pour son prochain film, le réalisateur Patrice Leconte recherche des figurants à Lyon 09:50
    Messages injurieux : les cours suspendus dans un lycée de Givors 09:26
    Métro de Lyon, la station Bellecour – Mars 2019 © Antoine Merlet
    Le métro A partiellement à l'arrêt ce mardi à Lyon 09:10
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Nouvelles tensions à Rillieux : trois voitures incendiées près d'un collège 09:01
    Des "œufs de Pâques" pour dénoncer les nids-de-poule sur les routes à Lyon 08:25
    12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
    Une édition 2026 record pour le Lyon Urban Trail 08:17
    JO 2030 : la ministre des Sports refroidit l'idée des épreuves de glace à Lyon 07:53
    Hélène Geoffroy
    Hélène Geoffroy accuse LFI de populisme à Vaulx-en-Velin et suggère un départ de Faure du PS 07:44
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Un mardi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus 07:12
    Audrey Henocque
    Relation ville/métropole : "on a besoin les uns des autres", plaide Audrey Henocque 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut