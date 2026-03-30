Jean-Michel Aulas est en charge du rayonnement, des partenariats métropolitains, innovation et grands projets à la Métropole de Lyon.



Né le 22 mars 1949 à L'Arbresle (Rhône), Jean-Michel Aulas est l'une des figures les plus emblématiques du paysage lyonnais. Fondateur en 1983 de Cegid, spécialisée dans les logiciels de gestion, il cède l'entreprise à Groupama en 2007. Il est surtout connu comme président de l'Olympique Lyonnais de 1987 à 2023, 36 ans au cours desquels il transforme un club modeste en puissance européenne, avec sept titres consécutifs de champion de France.

Après la cession du club à Eagle Football en 2022, il quitte la présidence en 2023 et devient vice-président de la Fédération française de football. À 76 ans, il fait une entrée fracassante en politique en lançant le mouvement « Cœur lyonnais » en septembre 2025, soutenu par LR, Renaissance, UDI et Horizons. Il perd de justesse la mairie de Lyon face à Grégory Doucet au second tour des municipales de mars 2026.

Officier de la Légion d'honneur, il prend la tête de la liste « Grand Cœur lyonnais » aux élections métropolitaines et devient 1er vice-président de la Métropole aux côtés de Véronique Sarselli.