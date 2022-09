Financement des partis politiques étrangers par la Russie : 7 députés demandent la création d’une enquête parlementaire

Le député du Rhône, Thomas Rudigoz co-signe une lettre adressée à la présidente de l’Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet pour demander la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le financement russe de partis politiques étrangers.

Thomas Rudigoz et 6 autres députés des groupes Renaissance et Horizon interpellent la présidente de l’Assemblée Nationale dans une lettre pour demander la création d’une enquête parlementaire sur le financement russe de partis politiques étrangers. L’objectif de cette commission serait d’établir si des partis politiques français ont bénéficié de financements russes et lesquels.

Le 13 septembre dernier des informations de l’administration américaines déclassifiées révélaient l’existence de versements de plusieurs centaines de millions d’euros par la Russie et ce depuis 2014. Ces transferts d’argent auraient été fait à destination de partis politiques de plusieurs pays avec pour but accroître leur influence et leur poids dans les scrutins.

Dans cette lettre nous pouvons lire le témoignage de l’ancien ambassadeur de France en Russie, à la retraite, Jean-Maurice Ripert « quand j’étais ambassadeur de France en Russie, personne n’ignorait qu’un certain nombre d’hommes et de femmes politiques français d’un certain bord venaient et ne repartaient pas les mains vides ».