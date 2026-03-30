Politique
Portrait de Mme Nicole SIBEUD, circonscription Porte des Alpes. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Nicole Sibeud : 4e vice-présidente à la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Nicole Sibeud est en charge de l'urbanisme et de la stratégie foncière à la Métropole de Lyon.


    Ancienne présidente du groupe « Inventer la Métropole de demain » au conseil métropolitain, Nicole Sibeud est une fine connaisseuse de l'institution. Elle a été directrice générale adjointe de l'une des plus importantes délégations de la Métropole à sa création, avant de s'en éloigner.

    Proche de Renaissance, elle est également conseillère municipale et ancienne adjointe à l'urbanisme de Chassieu. Son profil de technicienne aguerrie des politiques publiques et sa connaissance approfondie des dossiers d'urbanisme et de mobilité lui valent la délégation stratégique à l'urbanisme et à la stratégie foncière dans la nouvelle équipe de Véronique Sarselli.

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