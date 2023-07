Emeutes : Laurent Wauquiez exhorte la justice à "la plus grande sévérité" face aux "barbares"

Image d’illustration. Photo by JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce

"une haine de nos institutions et de la France", observée lors des émeutes, et pointe du doigt les "politiques et médias" qui ont trouvé "toutes les excuses aux délinquants".

On ne l'avait pas entendu depuis le début des émeutes. Ou a minima, jeudi 29 juin, en marge du conseil régional. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait alors appelé à "l’ordre" et au "calme", jugeant que "quelles que soient les souffrances, il n’y a rien qui justifie qu’on installe le chaos dans le pays".

"Une haine de la France"

Mardi 4 juillet, à l'occasion d'un déplacement à Roanne en soutien aux forces de sécurité, Laurent Wauquiez s'est exprimé, plus longuement, sur "le déchaînement de violence inouïe, qui était motivé par une haine" constaté ces derniers jours lors des émeutes perpétrées suite à la mort de Nahel Nerzouk, 17 ans, à Nanterre, par un policier, lors de plusieurs refus d'obtempérer en voiture. "Une haine de nos institutions et une haine de la France" a martelé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez a pointé du doigt "certains médias, certains politiques, au plus haut niveau de l'Etat, (qui) on trouvé des excuses aux délinquants et ont accablé de tous les maux les forces de l'ordre".

"S'ils sont suffisamment barbares pour commettre ce qu'ils ont commis, alors ils sont suffisamment âgés pour être lourdement sanctionnés."

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

La justice, elle aussi, a été nommément désignée. "La question qui se pose maintenant, elle est assez simple. Combien y’aura-t-il de jugements ? Quelle sera la sévérité des peines ? Quelle sera surtout, malheureusement, la réalité de ces peines ? Combien de mandats de dépôt effectivement prononcés ? Combien de peines de prison effectivement exécutée ? Il est fondamental qu'à ces questions, la Justice réponde."

