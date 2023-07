Les soldes prolongés d’une semaine à Lyon après les émeutes 

Lancés le 28 juin, les soldes d’été vont être prolongés d’une semaine, jusqu’au 1er août, en raison des émeutes survenues depuis une semaines.

Malmenés depuis une semaine lors des violences urbaines qui ont émaillé la France après la mort de Nahel, tué à Nanterre le 27 juin par le tir d’un policier, les commerçants pourront poursuivre les soldes, lancés le 28 juin, jusqu’au 1er aout. "Nous allons prolonger d'une semaine les soldes, jusqu'au 1er août", a expliqué ce mercredi 5 juillet Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce, sur le plateau de Télé Matin sur France 2.

Alors que les premiers semaines de soldes sont souvent les plus lucratives pour les commerçants, entre les actes de vandalisme et les fermetures anticipées les émeutes liées à la mort de Nahel "ont mis un coup d'arrêt brutal à l'activité des soldes" pour les grandes enseignes, passées de +8% de chiffre d'affaires mercredi à +4,1% sur les cinq premiers jours par rapport à 2022, alertait mardi l'Alliance du Commerce, rapporte l'AFP. Cette dernière qui regroupe des grands magasins et enseignes de l'habillement et de la chaussure, représente 27 000 magasins et s'appuie sur un panel d'adhérents pour établir ses données.

Ouverture possible ce dimanche

Afin de compenser le manque à gagner des derniers jours, les commerçants qui le souhaitent pourront également ouvrir ce dimanche "pour se rattraper du week-end passé", a annoncé la ministre.

Concernant les dégradations subit lors des émeutes, les commerçants auront finalement 30 jours pour déclarer un sinistre, contre 5 en temps normal. Le délai d’indémnisation sera également raccourci et d’après Olivia Grégoire, le gouvernement envisage « au cas par cas des annulations de charges. »