Au moins un militant d’ultradroite armé interpellé près de Lyon

Samedi 1er juillet, deux hommes armés, dont l’un serait affilié à l’utradroite, ont été interpellés en périphérie de Lyon, à Bron, après avoir provoqué un accident de manière volontaire.

D’après une information dévoilée par le journal Le Monde que nous avons pu confirmer auprès du parquet de Lyon, samedi 1er juillet, deux hommes ont été interpellés après avoir provoqué un accident à l’entrée de l'Hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Bron. À bord d’une Peugeot 308, les deux hommes, âgés de 33 et 39 ans, ont "percuté volontairement par l’arrière" le véhicule d’un père de famille, accompagné de sa fille de 7 ans, qui se présentaient à l’hôpital pour une consultation.

Un fusil chargé et une centaine de cartouches

Légèrement blessé par le déclenchement d’un airbag, le passager du véhicule ayant provoqué l’accident a ensuite été pris en charge par une infirmière et un agent de sécurité, pendant que le conducteur prenait la fuite. Rapidement identifié, le propriétaire du véhicule a toutefois pu être interpellé peu après, précise-t-on de même source. À l’arrière de la 308, les policiers ont retrouvé "un fusil de calibre 12, chargé de trois cartouches, et une boîte de 111 cartouches du même calibre".

"Se faire des Noirs et des Arabes"

Condamné à plusieurs reprises par la justice, au moins l’un des deux hommes est suspecté d’être proche de la mouvance d’ultradroite. Selon Le Monde, lors de sa garde à vue, l’un des deux suspects aurait expliqué aux enquêteurs « qu’il était question de "se faire des Noirs et des Arabes", en réponse aux émeutes ».

Suite à l’ouverture d’une enquête pour violences volontaires avec arme et détention d’arme, les deux hommes interpellés ont été déférés au parquet dans le cadre d’une "information judiciaire ouverte notamment des chefs de violences volontaires avec arme en raison de l’appartenance vraie ou supposée à une prétendue race ou à une religion déterminée, transport et détention d’arme prohibée, et complicité de ces infractions", souligne le parquet de Lyon.

L’information judiciaire devait notamment déterminer les circonstances exactes ayant conduit à cet accident volontaire les motifs exacts de ce passage à l’acte. En attendant d’en savoir plus, l’un des deux suspects a été placé en détention provisoire et l’autre a été placé sous contrôle judiciaire.

