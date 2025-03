Municipales 2026 à Lyon : Aulas marque Doucet à la culotte

A un an des élections municipales, un sondage place Jean-Michel Aulas juste derrière le maire sortant Grégory Doucet et loin devant les autres candidats au centre et à droite.

Jean-Michel Aulas et les sondages avant les municipales, c'est une vieille histoire, une légende urbaine lyonnaise. En 2025, les enquêtes d'opinion commandées n'appartiennent plus à une mythologie politico-sportive. Elles sont devenues une réalité qui pave peut-être le chemin d'une candidature de l'ancien président de l'Olympique lyonnais à la mairie de Lyon. En février, il assurait ne plus l'exclure. Jean-Michel Aulas avait fait fuiter qu'il avait commandé un sondage à l'Institut Cluster 17. Ce lundi, le site actu l'a publié avant qu'il ne se répande comme une traînée de poudre.

Sondage Cluster 17 sur la candidature de Jean-Michel Aulas

Et pour cause. Le sondage commandé par Jean-Michel Aulas ne dessert pas ses intérêts. Il arriverait ainsi en seconde position avec 17% des intentions de voe au premier tour des municipales à cinq points du maire écologiste sortant Grégory Doucet (22%). A droite, la sensibilité politique la plus proche de l'ancien patron de Cegid, il devance largement Pierre Oliver, testé avec l'étiquette LR (11%). Georges Képénékian, ancien maire de Lyon, est crédité de 15% d'intention dte vote. Le bloc de centre-droit cumule 43% d'intentions de vote en additionnant les score de ces trois candidats. Ce qui correspond peu ou prou à l'addition des listes de gauche, testées dans le scénario d'une désunion avec des listes autonomes du PS (11%) et des Insoumis (11%).

Jean-Michel Aulas avec ce sondage conforte sa place supposée d'adversaire le plus dangereux pour Grégory Doucet et installe la possibilité d'un match serré qu'avait repoussé l'élection en juin 2024 de quatre députés du Nouveau front populaire sur les quatre circonscriptions lyonnaises. Le feuilleton du début de l'année 2025 s'est étoffé d'un nouveau chapitre avec la diffusion de ce sondage qui va donner la migraine aux candidats à droite comme à gauche.

