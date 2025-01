Sondage exclusif : la colère gronde contre Grégory Doucet à Lyon

Après cinq ans de mandat, Grégory Doucet peine toujours à convaincre les Lyonnais. Selon notre sondage Ifop-Fiducial, ces derniers considèrent même que la situation s’aggrave sur les mobilités, la sécurité, l’aménagement, l’urbanisme et la propreté.

À un an des élections municipales, la prime au sortant qui dope habituellement la réélection du maire en place n’est pas au rendez-vous pour Grégory Doucet. 56% des Lyonnais que nous avons sondés, dans notre enquête d’opinion Ifop-Fiducial sur le climat municipal, estiment que la ville évolue mal. 58 % se déclarent mécontents de leur maire. C’est +8 points par rapport à notre dernier sondage du printemps 2023 (quand ceux qui se déclarent satisfaits perdent 6 points sur la même période). Leur colère est ciblée et épouse plutôt l’action de la majorité écologiste. Le changement de cap sur la circulation automobile et le stationnement a bien été identifié mais mal apprécié par notre panel : 74 % (+10 points) et 69 % (+1 point) se déclarent mécontents. Les Lyonnais dirigent aussi leur inquiétude sur un terrain peut-être laissé trop longtemps en jachère par la municipalité écologiste : la sécurité (63 % de mécontents, +9 points). Depuis un peu plus d’un an, le maire de Lyon se montre davantage disert et proactif sur le sujet. Les Lyonnais n’en ont pour l’heure visiblement pas vu la traduction en actes. 58 % d’entre eux jugent que leur édile n’est pas en train de construire un projet emblématique pour Lyon.