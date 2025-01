Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert (©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT)

Lyon Capitale a testé la notoriété des différents opposants à Grégory Doucet. Les Lyonnais aimeraient aussi un candidat issu de la société civile.

Une prime à l’ancienneté

C’est l’un des rares points de notre enquête sur le climat municipal à Lyon à treize mois du premier tour des élections qui devrait rasséréner Grégory Doucet : l’offre politique alternative n’est pas vraiment identifiée par les Lyonnais que nous avons consultés. Les personnalités “historiques” sont celles qu’ils identifient le mieux. 63 % d’entre eux connaissent l’ancien maire Georges Képénékian. Il devance David Kimelfeld, ancien président de la Métropole de Lyon. Ce dernier se positionne d’ailleurs plus sur l’échelon métropolitain que sur la ville. Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne adjointe de Grégory Doucet qui réfléchit à se présenter contre lui en 2026, est la plus connue à gauche (50 %). À droite, Pierre Oliver, maire LR du 2e, est connu de 40 % de notre panel, soit 9 points de plus que Béatrice de Montille qui lui conteste l’investiture.