Election municipale : 81% des Lyonnais en faveur d'un changement de scrutin

Alors que François Bayrou souhaite réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille, un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale révèle que 8 Lyonnais sur 10 sont pour une élection directe du prochain maire de Lyon.

"Je veux réformer le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille." Selon Le Parisien, François Bayrou s'est montré très clair, lundi 3 février, auprès de Sylvain Maillard et David Amiel, les deux députés Renaissance de Paris et auteurs de la proposition de loi réformant la loi PLM, à savoir le mode de scrutin spécifique à Paris, Lyon et Marseille.

Dans un sondage exclusif Ifop-Fiducial commandé par Lyon Capitale, 8 Lyonnais sur 10 se disent favorables à un changement de mode de scrutin.

Question : "En raison de la loi dite “PLM”(Paris, Lyon, Marseille) les conseillers municipaux à Lyon ne sont pas élus directement par les citoyens mais parles conseillers d’arrondissement. Ces derniers sont élus par les électeurs de chacun des arrondissements de Lyon.Une fois élus les conseillers municipaux de la ville de Lyon forment le conseil municipal et élisent le maire. Vous personnellement souhaiteriez-vous qu’aux élections municipales de mars 2026 le maire de Lyon soit élu directement par les électeurs lyonnais ?

Les Lyonnais répondent à 81% pour.

Une envie de démocratie directe

Les opposants de Grégory Doucet s’étaient unis à l’automne 2023 pour réclamer un changement du mode de scrutin pour les élections municipales. En lieu et place de la loi PLM (Paris, Lyon, Marseille), qui prévoit des scrutins par arrondissement puis une élection du maire de Lyon lors d’un troisième tour, ils privilégient une élection distincte et directe du premier magistrat de la ville. “Un candidat minoritaire en voix sur l’ensemble de la ville peut être finalement gagnant grâce au système des arrondissements. Je préfère qu’on vote directement et que ce soit celui qui fasse le plus de voix qui soit le maire de Lyon” poussaitThomas Rudigoz qui était encore député à l’époque. Il a été balayé par la dissolution de l’Assemblée nationale. Le projet de réforme de la loi PLM pourrait lui aussi en être une victime collatérale.

En octobre dernier, des députés Renaissance ont déposé un projet de loi pour élire directement le maire des trois plus grandes villes françaises. Il n’a pu être étudié avant la chute du gouvernement Barnier. Il ne sera pas étudié par celui de François Bayrou avant l’adoption du budget et le temps presse. À partir d’avril 2025, il ne sera plus possible de réformer le mode de scrutin. Il existe pourtant une attente chez les Lyonnais. Dans notre sondage , 81 % d’entre eux plébiscitent un suffrage direct pour choisir leur maire.

