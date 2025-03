Malgré une disparité importante en fonction des massifs, la région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré une fréquentation stable lors des vacances d'hiver.

"L'année dernière, j'avais qualifié la saison écoulée de globalement bonne saison. Cette année, je peux redire la même chose". Pour Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'heure est au premier bilan de la fréquentation touristique au cours des vacances d'hiver 2025. De manière générale, une "stabilité d'ensemble" est observable d'après les chiffres transmis par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Le taux d'occupation moyen sur les vavances d'hiver atteint les 86,1 %, soit seulement 0,4 point de moins que l'année dernière. Au meilleur, le taux d'occupation a atteint 92,9 % lors de la semaine du 15 février. Sur les quatre semaines des vacances, les hébergements professionnels en stations affichent à eux seuls un taux d'occupation moyen de 88 %.

Une clientèle étrangère en hausse

"C'est un indicateur que nous regardons avec énormément de prudence depuis la crise Covid, où il y a eu de véritables évolutions. Depuis un an, on considère qu'on a retrouvé un niveau d'activités similaire à ce que nous avions dans les typologies d'hébergement qui sont choisies", analyse Fabrice Pannekoucke. La location entre particuliers, elle, progresse mais à des taux "moins importants". Quant aux réservations auprès d'agences immobilières, elles ont diminué de 0,7 point cette année.

Plus généralement, ce maintien de l'activité touristique a notamment été favorisé par la hausse de la fréquentation étrangère de 10,2 % lors de ces précédentes vacances d'hiver. La clientèle venue du Royaume-Uni a par exemple augmenté de 22 %, quand celle des Etats-Unis et du Canada enregistrent respectivement une hausse de 27 % et de 17 %.

"Cela incite aussi à une certaine prudence, au vu du contexte international", note tout de même le président de région. Ce qui lui fait dire que "le sujet des mobilités doit être traité parmi les priorités si l'on veut rester compétitif".

Un niveau de satisfaction faible dans le Massif central et le Jura

Assez naturellement, les stations des Alpes du Nord se sont démarquées et 77 % de leurs professionnels se sont dit satisfaits de la période. Ceux du Massif central et du Jura, en revanche, le sont à 56 % et 51 %. "Ce qui assez faible", reconnaît la région. Une hétérogénéité importante qui s'explique par les conditions d'enneigement défavorables à la pratique du ski. Cette tendance semble d'ailleurs plus que complexe à inverser, malgré la diversité des activités développées par les stations.

Autre constat : les hébergements marchands en stations présente actuellement un retard de 3,5 points par rapport à l'année dernière. Pour autant, les prévisions d'Aura Tourisme prévoient une hausse de 3 points d'occupation en 15 jours durant l'inter-vacances de mars. "Les professionnels sont confiants dans la trajectoire de cette fin de saison", rassure Fabrice Pannekoucke.

Si ces prévisions sont amenés à se confirmer, cela accentuerait la tendance croissante des réservations de dernière minute. "C'est l'effet météo, de manière très évitante. (...) On est presque dans un achat impulsif", explique-t-il. Toujours selon les prévisions, le taux d'occupation sur la saison (entre le 7 décembre 2024 et le 11 avril 2025) serait de 65,4 %, soit une faible baisse de 0,3 point. "Tout ça dans un ensemble de projets et de volontés, qui s'inscrit naturellement dans la trajectoire des Jeux Olympiques de 2030", conclut le président d'Aura.

