Politique
Portrait de M. Bastien JOINT, circonscription Plateau Nord-Caluire© Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Bastien Joint : 17e vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Bastien Joint est en charge de l'agriculture, de l'efficacité environnementale, de la nature en ville et et de la souveraineté alimentaire à la Métropole de Lyon.

    Né en 1994 à la Croix-Rousse, Bastien Joint a grandi à Caluire-et-Cuire. Diplômé en droit privé, il enseigne le droit constitutionnel et l'aménagement du territoire à l'Université Lyon 3.

    Il entre en politique à 25 ans comme conseiller municipal de Caluire en 2020, sur la liste de Philippe Cochet, tout en exerçant comme directeur de cabinet de la mairie de Meyzieu. Il se présente sans succès aux législatives en 2022 et 2024 dans la 5e circonscription.

    À la suite de la condamnation de Philippe Cochet pour détournement de fonds, il est élu maire de Caluire-et-Cuire le 26 juillet 2025, devenant à 30 ans le plus jeune maire de la Métropole. Réélu en mars 2026, il a fait de la ferme urbaine, projet qu'il porte depuis ses débuts, un symbole de son engagement pour une écologie pragmatique. 

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