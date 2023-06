Lyon Capitale a testé la randonnée à bord d'un Swincar, un véhicule électrique tout-terrain, dans les montagnes alpines, à La Plagne, en Savoie.

Idéal pour se déplacer en montagne, le Swincar est un véhicule 100 % électrique et tout-terrain. Lyon Capitale a testé le Swincar, à La Plagne en Savoie.

"C'est le dahut électrique de la montagne"

Ils sont les seuls en Haute-Tarentaise, et ils ne passent pas inaperçus. Sur le territoire de La Plagne depuis 2018, les six véhicules biplaces et monoplaces, brevetés français, de Sébastien et Eric Lenoir ressemblent à des énormes araignées. La particularité du VTC est d'être pendulaire, et pour le coup, même dans les chemins pédestres, on est stable. "C'est le dahut électrique de la montagne", blague Sébastien Lenoir, co-associé d'e-mouv'Nature. À l'image de cet animal légendaire bien connu des montagnards, le véhicule peut se contorsionner partout dans les pentes, tout en restant "droit".

Le Swincar, véhicule 100 % électrique à La Plagne en Savoie @ CG

Une fois à bord du véhicule, Sébastien nous explique comment fonctionnent commandes. Rien de plus simple : pour accélérer, il faut presser un bouton avec la main droite, fort ou doucement, en fonction de la vitesse. À contrario, pour freiner, il suffit de presser la manette avec la main gauche, et c'est tout. Le véhicule peut aller jusqu'à 30 km/h, en descente sur la route, mais on vous conseille de rouler doucement dans les sentiers. Avec une autonomie de 3h30, le véhicule électrique se recharge automatiquement lorsqu'il est en descente.

Le Swincar, véhicule 100 % électrique à La Plagne en Savoie @ CG

Le Swincar, véhicule 100 % électrique à La Plagne en Savoie @ CG

Vue sur la montagne

En été comme en hiver, le Swincar permet à tous les participants de profiter du paysage montagnard, à travers les passages en forêt. Pour une balade d'environ une heure et de seize kilomètres parcourus, les guides nous font visiter les recoins de Montalbert, en passant par des prés souvent occupés par des vaches, par les villages, comme celui de Longefoy, par la route, puis par des pistes de ski. À certains arrêts, on a une vue imprenable sur les massifs montagneux de la Haute-Tarentaise, et parfois même du mont Blanc, des paysages à couper le souffle. Attention aux sentiers boueux et aux épingles qui peuvent être "sportifs". Le tout est de bien garder le contrôle du véhicule.

Grâce à sa composante électrique, la balade est plus que silencieuse. Ce confort nous permet de profiter pleinement de la montagne.

Le Swincar, véhicule 100 % électrique à La Plagne en Savoie @ CG

À noter que les conducteurs de l'engin doivent être titulaire du permis de conduire, ou du brevet de sûreté routière (BSR). Les véhicules sont immatriculés et sont également assurés. La randonnée découverte est accessible à 70 euros pour le conducteur, et 25 euros le passager.