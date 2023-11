On a testé le yoga avec des chiots chez Puppy'n à Lyon

On a testé Puppy'n Yoga à Lyon, un concept qui peut surprendre mais qu'il faut tester pour comprendre.

Situé dans le 1er arrondissement de Lyon, Yoga Korner accueille depuis quelques mois des séances de yoga avec des chiots. Bien que le concept ne soit pas nouveau, Puppy'n propose des cours ponctuels, à taille humaine et dans le respect de l'animal. Un projet monté par Marine Leclerc, une coach professionnelle passionnée de yoga.

Son objectif est d'offrir une expérience unique aux personnes qui le souhaitent, le tout dans un cadre agréable. Les salles de Yoga Korner revêtent ainsi un mobilier et une décoration scandinave, qui lui donnent une ambiance particulièrement apaisante. Certains cours sont donnés dans d'autres établissements.

Une expérience inédite

Chaque séance débute par un court temps d'échange, suivi de 30 minutes d'exercices de relaxation accessibles aux débutants. En fonction des besoins de chacun, Marine propose même d'adapter les postures. Bien que la demi-heure file à toute vitesse, l'expérience est amusante et plus physique qu'elle n'y parait. Le temps restant est consacré aux chiots, qui se promènent, jouent et dorment à leur guise en première partie de séance. Les participants peuvent alors les caresser et les câliner, un moment qu'ils attendent impatiemment.

Séance du dimanche 19 novembre (Photo Lyon Capitale)

En effet, Marine fixe les règles dès le début de séance : les participants restent sur leur tapis et ne doivent pas manipuler les chiots. Ce n'est qu'une fois le yoga terminé qu'ils peuvent s'occuper des petites boules de poils.

Un concept éthique

Pour la jeune coach, le bien être des animaux est primordial. "Je ne veux pas faire de séances à la chaine, Puppy'n restera à taille humaine", explique-t-elle. C'est pourquoi l'entreprise propose peu d'événements, avec un maximum de 12 places pour 6 chiots. Ces derniers sont d'ailleurs âgés de 8 mois, vaccinés et sevrés. "Je ne travaille pas deux fois avec les mêmes chiens, ce n'est pas le but. Ils me sont prêtés le temps d'une séance avant leur adoption". Par ailleurs, un représentant de l'élevage canin prêtant ses chiens est systématiquement présent pour veiller au bon déroulé du cours.

Prochaine étape pour Marine, développer son projet Yogin, qui devrait voir le jour d'ici 2024. Elle souhaite allier yoga et culture via des évènements organisés au sein de musées des quatre coins de la France.

