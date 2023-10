On a testé Ifly à Lyon, un concept de chute libre en intérieur

On a testé Ifly à Lyon. L’occasion de tester un vol en soufflerie dans un tunnel en verre de 24 mètres de haut. Sensations fortes garanties.

Ifly est arrivé en France il y a sept ans. Lyon a été la première ville a se doter de ce concept de "chute libre indoor." Puis, il y a eu Paris et Aix-Marseille. Le phénomène ne semble pas s’estomper, et c’est pour cette raison, qu’à Lyon Capitale, on a testé Ifly.

Cyrielle Digonnet, responsable communication chez Ifly Lyon nous décrit l’expérience comme "un saut en avion, du moment où l’on se jette dans le vide jusqu’à l’ouverture de la voile, sans les contraintes météorologiques."

Deux vols intenses

On a testé le "baptême découverte" à 64,90 euros avec quelques options en plus. On est briefé dans une salle avec nos moniteurs. Puis on sort s’équiper. Combinaison, casque, lunettes et bouchons d’oreilles, et c’est parti. Pour notre premier vol de deux minutes, on attend son tour à côté du tunnel en verre de 24 mètres de hauteur. Quand vient notre tour, on lève bien haut les mains, on avance le bassin et on se laisse tomber. Notre moniteur reste à nos côtés, nous maintient dans la bonne position. Il ne reste plus qu’à profiter. La sensation de vol est très agréable, elle rappellera à celles et ceux qui ont déjà fait un saut en parachute, la sensation de chute libre. Disponible en option, notre moniteur nous fait tourner dans les airs jusqu’à sept mètres de hauteur pour encore plus de sensations. Le vol ravivera aussi bien petits et grands.

Pour le deuxième vol, Ifly Lyon nous a offert la possibilité de tester leur dernière nouveauté, le vol en expérience 4D à travers les montages des Alpes. Cette option est disponible dans le pack "baptême ultimate 4D" disponible pour 119,90 euros. On est équipé d'un casque de réalité virtuelle, et on se lance dans le tunnel en verre. Le vol dure, cette fois-ci, une minute. L’expérience est réussie, on a l’impression de survoler les montagnes, de s’approcher au plus près des falaises. La 4D est vraiment réaliste grâce aux images filmées par drone.

L’expérience chez Ifly Lyon est une belle surprise. Les équipes sont chaleureuses et mettent tout le monde en confiance. Ils savent que l’activité a un budget important, et c’est aussi pour cela qu’ils mettent tout en oeuvre pour que nos vols soient les plus mémorables possibles.

Retrouvez toutes les informations sur le site : https://iflylyon.fr