La Région a présenté ce jeudi 23 novembre le Fonds "Avenir Auvergne-Rhône-Alpes" d'une valeur de 50 millions d'euros qui a pour objectif d'aider les start-ups à se lancer sur le marché.

Le Fonds "Avenir Auvergne-Rhône-Alpes" a été présenté ce jeudi 23 novembre par Stéphanie Pernod, 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l'économie. Ce fonds, d'une valeur de 50 millions d'euros à pour objectif de lancer et "dynamiser les start-ups industrielles." 50 % de ce fonds proviennent de fonds européens.

Un "ticket moyen d'investissement" de 500 000 euros

La Région pourrait investir jusqu'à 1 million d'euros par entreprise, avec un "ticket moyen" d'environ 500 000 euros. Ce nouveau fonds d'investissement sera géré et réparti par UI INVESTISSEMENT et KREAXI. Ainsi, 70 % sera dédié au "segment Capital innovation (start-up en amorçage/pré-industrialisation)", et 30 % sur "le segment Capital de développement de proximité." La Région indique également que les valeurs pourraient évoluer selon les besoins et opportunités.

Continuer d'investir dans les industries du territoire

Laurent Wauquiez continue donc sa politique économique qui souhaite faire "de la compétitivité et du développement de ses entreprises une priorité pour créer des emplois dans nos territoires", détaille le communiqué. Le communiqué affirme également que la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait "la première région industrielle de France, et la 5e au niveau européen."

La Région annonce qu'elle sera en "co-investissement avec un ou plusieurs investisseurs privés comme un effet "de levier" plus importants pour les start-ups industriels." Les entreprises qui développent "des technologies novatrices" et également les PME et TPE "d'industries traditionnelles" seront concernées.

"Le lancement du Fonds régional "Avenir Industrie" marque aujourd’hui une avancée majeure pour le développement industriel et la réussite économique de la région Auvergne- Rhône-Alpes. Nous offrons, grâce à ce Fonds, la possibilité aux jeunes entreprises en phase de démarrage de recourir à une bouffée d’oxygène", a déclaré Stéphanie Pernod.

