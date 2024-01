Nos adresses ludiques à Lyon

Escape games, jeu d’ambiance et de société dans des lieux conviviaux… voici nos idées à Lyon pour passer un moment ludique et bien démarrer l'année.

Jouer en famille ou entre amis

Chaleureux, convivial, Yakapiocher accueille petits et grands pour boire un verre, manger un morceau (avec une majorité de produits locaux) et aussi jouer. Sur place, vous trouverez une large sélection de jeux fréquemment renouvelée, et notamment des jeux lyonnais, des jeux pour enfants, quelques jeux old school… Les familles sont les bienvenues, et les tout-petits ont même un espace qui leur est dédié. Ne ratez pas les soirées à thème – blind test, quiz, jeux de rôles… – proposées trois soirs par semaine.

Accès aux jeux : 3 euros (ou abonnement annuel de 30 euros).

Yakapiocher – 8, rue Rivet, Lyon 1er

Bingo customisé

Sorte de bingo revisité, le jeu Super Mega Lucky Box consiste à compléter ses grilles et à obtenir le plus de points le plus rapidement possible. Vous avez terminé une ligne ou une colonne ? Vous avez le droit à un bonus qui vous aidera à progresser. Les parties sont courtes – vingt minutes environ – et addictives à souhait. Petit plus, les cartes sont réutilisables grâce au stylo effaçable.

Super Mega Lucky Box. De 1 à 6 joueurs. À partir de 8 ans. 22,50 euros.

Jeux Descartes – 13, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Jeu d’ambiance

Créé par trois Lyonnais et un Alsacien, ce jeu d’ambiance et de déduction ravira toute la famille. L’objectif : deviner et faire deviner des personnages célèbres, essentiellement issus de la pop culture. Pour mettre son ou ses coéquipiers sur la piste, on utilise des indices sous forme de pictos divers et variés, représentatifs ou à l’opposé du personnage.

Secret Identity. De 3 à 8 joueurs. À partir de 10 ans. 31 euros.

Master Yeti – 21, cours Vitton, Lyon 6e

Dans la peau d’Indiana Jones

Avec ses incroyables décors, cet escape game vous transporte dans la jungle péruvienne, à la découverte du secret du temple d’Inti Kancha. Résolution d’énigmes, manipulations, interactions… il y en a pour tous les goûts. Et ça tombe bien, car pour progresser dans l’aventure, on doit se répartir les tâches, et bien coopérer… L’occasion, le temps d’une heure, de se prendre un peu pour Indiana Jones.

De 2 à 7 joueurs. À partir de 8 ans. 115 euros la session de jeu en heures creuses, 130 euros en heures pleines.

Wake Up – 78, rue Delandine, Lyon 2e

Stratégie de groupe

Dans Dorfromantik, chacun doit placer ses tuiles pour compléter le joli paysage : champs de blé, rivières, villages, forêts… Jeu coopératif par excellence, il incite les joueurs à discuter, échanger, réfléchir et élaborer des stratégies tous ensemble. La validation des objectifs permet de débloquer des tuiles, ce qui offre de nouvelles possibilités de jeux ! Résultat : on enchaîne les parties avec délectation !

Dorfromantik. De 1 à 6 joueurs. À partir de 7 ans. 40,80 euros.

Trollune – 25, rue Sébastien-Gryphe, Lyon 7e

Naturaliste en herbe

Sur les traces de Darwin nous plonge dans la peau d’un naturaliste en quête de différentes espèces d’animaux. Durant les trente à quarante-cinq minutes de jeu, les participants sont maintenus en haleine pour mener à bien leur mission. Les règles sont faciles à assimiler, la mécanique est fluide. Édité en 2023, ce jeu de plateau plaît aussi pour son superbe graphisme.

Sur les traces de Darwin. De 2 à 5 joueurs. À partir de 8 ans. 35 euros.

Poisson d’avril – 29, rue Gasparin, Lyon 2e

Enquête magique

Petit nouveau sur la scène des escape games lyonnais, Le Casse-Tête Delaunay propose une aventure hors du commun. Pour enquêter sur la disparition du célèbre Lyonnais Anatole Delaunay, vous allez tenter de vous faire embaucher par le magicien Oxo, dernière personne à l’avoir aperçu. Vous allez vivre une véritable histoire interactive, remplir des missions, découvrir les secrets de tours de magie…

Le théâtre des illusions. De 3 à 6 joueurs. À partir de 12 ans. 28 euros par personne.

Le Casse-Tête Delaunay – 11, place Croix-Paquet, Lyon 1er

Jouer, ça fait du bien !

À la Pharmacie ludique, on vient bien sûr pour boire un verre, se régaler (tout est fait maison !) mais aussi pour jouer. Plus de sept cents jeux sont à découvrir sur place. Il y en a pour tous les styles : stratégie, histoire, coopération, ambiance… Passant de table en table, les ludothérapeutes trouvent les jeux qui correspondent à vos aspirations, vous expliquent les règles… un vrai service clés en main !

Consultation ludique : 4 euros. Tarif réduit : 2 euros (étudiants, demandeurs d’emploi et enfants).

La Pharmacie - Bistrot ludique – 202, rue de Créqui, Lyon 3e