Shopping : Quoi de neuf à Lyon ?

4 nouvelles boutiques ont fait leur apparition en cette fin d’année à Lyon.

Cosmétiques naturels

Créée à Lyon, la marque de cosmétiques naturels Argold pose enfin ses valises dans sa ville natale.

Véritable cocon lumineux, la boutique invite à la découverte des produits traditionnels pour le visage, le corps et les cheveux. Sans oublier les nouveaux parfums aux noms évocateurs – Nuit de l’Or, Désir ou Néroli – créés à Grasse. Sur place, on vous délivrera un conseil sur mesure, selon votre type de peau et vos aspirations du moment : hydratation, anti-âge, éclat…

Naturels, sans composants chimiques, les produits sont fabriqués essentiellement à partir de deux ingrédients ancestraux - l’huile d’argan et la figue de Barbarie biologiques - sourcés au Maroc puis formulés et conditionnés dans un laboratoire lyonnais.

Argold – 3, rue de Sèze, Lyon 6e

Bijoux dans le vent

Après son showroom rue de Brest, la maison de joaillerie lyonnaise Helena Joy ouvre une boutique dans le sixième arrondissement. Plus besoin de prendre rendez-vous pour venir découvrir les collections “subtilement rock” de la créatrice Sandie Illouz.

Sur place, vous pourrez aussi vous faire réaliser un bijou sur mesure, et profiter du nouveau service personnalisé “Renaissance” proposé par des artisans présents en boutique. L’occasion de faire restaurer ou transformer un bijou ancien afin de le remettre au goût du jour.

À venir, des happenings qui seront organisés à l’étage, comme un atelier piercing prévu en collaboration avec une professionnelle de la discipline.

Helena Joy – 50, cours Vitton, Lyon 6e

Temple de la gourmandise

Avis à tous les gourmands et becs sucrés lyonnais ! L’enseigne Dreams Donuts vient de s’installer en Presqu’île. Renouvelée régulièrement, la carte offre un vrai choix de donuts concoctés au jour le jour, à base d’arômes naturels.

En cas de petite soif, laissez-vous tenter par les bubble tea, cappuccino, milkshake, latte macchiato et cafés. Notez que si vous souhaitez mettre la main à la pâte, vous pourrez aussi confectionner entièrement votre propre beignet en quelques étapes simples.

Coup de cœur pour la décoration de la boutique, girly à souhait, qui donne envie de s’installer confortablement et de déguster sa gourmandise.

Dreams Donuts – 17, rue Victor-Hugo, Lyon 2e

Parfums d’intérieur

Plusieurs marques sont réunies dans ce concept store dédié à la bougie et aux senteurs fabriquées en France. Maison Berger avec son iconique lampe et ses collections de designers, My Jolie Candle et ses bougies bijoux aux senteurs tendance, et Château de Versailles, une collection de bougies et bouquets haut de gamme inspirée des pièces du célèbre lieu.

Chaleureux, élégant, l’endroit se visite comme un cabinet de curiosités dans lequel on vit une véritable expérience olfactive. Mention spéciale pour les conseils personnalisés délivrés en boutique, qui vous guideront au mieux dans cet univers sensoriel des parfums d’intérieur.

(Not Only) Candles – 45, rue de la République, Lyon 2e