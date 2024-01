Expo : Installation monumentale au centre d’art de Saint-Fons

La sculptrice italienne Giulia Cenci investit le centre d’art de Saint-Fons avec Être rares, une installation qui dénonce les conséquences de l’activité humaine sur notre environnement.

Présente en 2019 à la Biennale d’art contemporain de Lyon avec ground – ground et en 2022 à la Biennale de Venise avec son installation monumentale dead dance, la sculptrice Giulia Cenci explore notre relation à la productivité, au travail mais aussi les promesses et les échecs de l’activité humaine avec ses impacts irréversibles sur l’environnement.

© CAP Centre d’art

Assemblage, moulage, fonte, greffe sont parmi les procédés qui constituent sa pratique sculpturale. Elle assemble et réassemble des morceaux de pièces industrielles, des objets obsolètes fabriqués en masse qu’elle transforme et altère avec des résines ou silicones mélangés à des minéraux ou résidus de son atelier (poussière, débris), y rajoutant d’autres éléments comme les rebuts d’un moteur ou des bouts de branches.

De ces assemblages surgissent des formes hybrides, des œuvres fragiles qui révèlent l’éphémère et la vulnérabilité de notre monde. Pour Être rares, Giulia Cenci crée une installation monumentale et immersive qui modifie l’architecture du centre d’art et la fait dialoguer avec d’autres productions personnelles.

Être rares - Giulia Cenci – Jusqu’au 10 février au centre d’art de Saint-Fons