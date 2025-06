La Zone à Trafic Limité sera mise en place à partir de ce samedi 21 juin. A cinq jours du début du dispositif à Lyon, voici les dernières choses à savoir sur une ZTL qui n'en finit pas de faire parler d'elle.

Cela fait de très nombreux mois qu'on en parle. Des années même que le projet mûrit dans les cartons des élus écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon. Ce samedi 21 juin marquera le début officiel de la Zone à Trafic Limité sur la Presqu'île de Lyon. Un nouveau plan de circulation accompagnera ce dispositif qui s'étendra du nord de la place Bellecour au bas des pentes de la Croix-Rousse.

Quand s'appliquera la ZTL ?

A partir de ce samedi, la ZTL entrera en vigueur 7/7j et 24/24h. Toutefois, les bornes d'accès seront en position basse de 6 h à 13 h "afin de favoriser un accès fluide pour les opérations essentielles à la vie et au dynamisme commercial de la Presqu'île", explique la Métropole de Lyon. Si les bornes d'accès seront abaissées, cela ne signifie pas que l'accès est libre et la police municipale pourra verbaliser les contrevenants

Quels seront les points d'accès ?

Cinq points d'accès au périmètre de la ZTL seront mis en place, matérialisés par des bornes.

Rue Gentil (côté Rhône)

Rue Childebert (côté Rhône)

Rue Constantine (côté Saône)

Rue Port du Temple (côté Saône)

Rue du Président Edouard Herriot (place Bellecour)

A noter que si ZTL sera effective dès le 21 juin 2025, seulement deux bornes sur cinq seront en service à cette date-là (celle de la rue Gentil et celle de la rue Port du Temple).

Enquête : Lyon se ferme-t-il ?

Pour passer ces points d'accès, les personnes autorisées pourront utiliser plusieurs méthodes, en fonction des usages et besoins.

La reconnaissance de la plaque d'immatriculation

Un badge

Des codes d'accès notamment pour les clients des hôtels

Un système d'interphone notamment pour les véhicules de secours

Plan de la ZTL (@Lyon Capitale)

Qui aura encore le droit de circuler à l'intérieur du périmètre ?

Deux types d'ayants droit sont à distinguer : les personnes disposant d'une autorisation permanente de circuler au sein de la ZTL, et les personnes éligibles à des autorisations temporaires.

Les ayants droit permanents :

Les taxis et chauffeurs (accès via lecture de plaque ou badge)

Les personnes habitant dans le périmètre de la ZTL (accès via lecture de plaque ou badge)

Les services urbains de la Ville et de la Métropole (accès via lecture de plaque)

Les commerçants et artisans (accès via lecture de plaque et badge)

Les personnes en situation de handicap (accès via lecture de plaque)

Les ayants droit occasionnels :

Livraisons spécifiques et clients d'hôtels (accès via un digicode)

Particulier souhaitant retirer une marchandise dans le périmètre (demande d'autorisation sur inscription 48 h avant le jour d'accès)

Patients des professionnels de santé (accès sur inscription également)

A noter que les livreurs de repas qui circulent en scooter ne seront pas admis au sein de la ZTL. Si début février la Métropole et la Ville avaient indiqué dans la liste des véhicules autorisés à circuler malgré les restrictions les "véhicules de transport de marchandise ou de livraison", les collectivités ont par la suite précisé leur pensée, distinguant bien les véhicules de livraison du reste des ayants droits.

Comment obtenir une dérogation ?

Depuis le 22 avril, une plateforme en ligne est ouverte pour permettre à chacun de faire sa demande sur le site dédié lpa.fr ou à la boutique LPA Cordeliers.

Pourquoi la ZTL est loin de faire l'unanimité ?

Depuis l'annonce de sa mise en place, la ZTL ne cesse de cristalliser les critiques des opposants des écologistes à Lyon. La semaine dernière, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon avait demandé à Grégory Doucet de suspendre immédiatement la mise en place de la ZTL, dénonçant un "manque flagrant d'anticipation" et une "mise en œuvre chaotique". En mars, plusieurs associations avaient estimé que la ZTL allait avoir des "conséquences néfastes" pour la Presqu'île.

A moins de cinq jours de sa mise en œuvre, la Zone à Trafic Limité n'a pas fini de faire parler. Et devrait encore animer le débat public dans les prochaines semaines et prochains mois à Lyon et dans toute la métropole.

