Actualité
Photo d’illustration de la zone à trafic limité à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

ZTL. Paris repousse la verbalisation : à Lyon, il n'en est pas question

  • par Nathan Chaize

    • Si Paris a décidé de lâcher du leste sur la mise en place de sa Zone à trafic limité en repoussant la verbalisation des contrevenants, Lyon maintient son cap et sanctionne.

    Début septembre, dix mois après la mise en place du dispositif, la mairie de Paris a annoncé que la verbalisation des conducteurs dans la Zone à trafic limité (ZTL) ne débuterait pas avant 2026.

    "Les retours sont très positifs", assure Grégory Doucet

    L'objectif avancée par la collectivité dirigée par la socialiste Anne Hidalgo est "de permettre à tous les usagers de bien prendre en compte ce nouveau dispositif". À Lyon, la Zone à trafic limité est progressivement mise en place depuis le 21 juin dernier. Les deux premières bornes ont été activées à la fin du mois de juillet, tandis que de nouvelles sont en cours d'installation. "Les travaux sont en cours sur les différents sites", a précisé ce mardi , l'adjoint au maire en charge des mobilités, Valentin Lungenstrass.

    Interrogé par Lyon Capitale sur un éventuel report de la phase de verbalisation à l'image de la mairie parisienne a écarté l'idée. "Les choses se passent bien, de façon fluide", a-t-il par ailleurs indiqué. Le contrevenant risque ainsi une amende de 135 €. "Les retours sont très positifs. Les quelques personnes qui n'étaient pas encore bien au courant viennent nous demander de l'information très tranquillement", a complété le maire écologiste Grégory Doucet.

    Pour rappel, la ZTL s'étend du nord de Bellecour au bas des pentes de la Croix-Rousse. Cinq points d'entrée sont répartis sur la Presqu'île. L'entrée de la rue Edouard-Herriot, en chantier depuis la mi-juin, accueillera la troisième borne d'ici le mois d'octobre. Les deux dernières bornes seront installées rue Childebert et rue Constantine.

    à lire également
    Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    ZTL. Paris repousse la verbalisation : à Lyon, il n'en est pas question 18:33
    Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne 18:01
    Manifestation contre la réforme des retraites sur le pont de la Guillotière @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : plus de 80 actions attendues ce mercredi, du rassemblement "banal" au blocage "potentiellement violent" 17:47
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Bloquons tout" : l'université Lyon 2 ferme ses campus face à une "situation tendue" 17:24
    Une opération de démoustication prévue dans les pentes de la Croix-Rousse 16:58
    d'heure en heure
    Lyon : Jean-Michel Aulas annoncera sa candidature aux municipales le 26 septembre prochain 16:50
    Haute-Savoie : la RD6 fermée toute la journée à Thyez 16:21
    gendarme
    Un cadavre repêché près de Vienne : la piste d’un disparu de Givors 15:43
    CGT drapeau flouté
    Lyon : la CGT ouvre ses locaux au public pour les Journées du patrimoine 15:10
    Lyon : un restaurant afghan de la Guillotière fermé d'urgence pour manque d'hygiène 14:35
    police Lyon
    Lyon : un SDF interpellé après un vol et des dégradations dans un hôtel 13:50
    PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon 13:10
    Rentrée culturelle : bouillonnement artistique aux Célestins  12:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut